Избирком без финансов и колес

29 мая в регионе северного и центрального Приморья, как и по всему краю, состоятся выборы глав муниципальных образований и депутатского корпуса местных дум и муниципальных комитетов.

Так, в Тернейском муниципальном районе будут выбирать 10 глав муниципальных образований, входящих в Тернейский район, а также 10 муниципальных комитетов. Всего предстоит избрать 76 депутатов. В каждом МО будет работать 1 депутат на освобожденной основе, остальные станут совмещать депутатство с основной работой. Выборов мэра района не будет - они уже состоялись 30 января. На этот пост был избран директор ООО "Импульс" Сергей КУРЧИНСКИЙ. Не будут выбирать и районную думу - она сформирована два года назад и срок ее полномочий еще не истек.

Всего в районе создано 14 округов, но особенность нынешней избирательной кампании - в отсутствии окружкомов, в районах действуют лишь территориальные муниципальные избирательные комиссии. По краевому закону количество подписей, требующихся для регистрации кандидатов в депутаты местных законодательных собраний, составляет 1% от числа избирателей округа. Необходимый явочный барьер довольно низкий - 20% от числа избирателей. Эта планка общая по всему краю.

В Ольгинском районе, как сообщила председатель территориального избиркома Альбина МАХНО, будут выбирать глав администраций 7 сельских и одного городского (Ольгинского) поселений, кроме того, депутатов 8 муниципальных комитетов этих поселений. Депутатов районного парламента выбрали ранее - в 2003 г., а мэра района - совсем недавно, в феврале-2005, - им стал бывший первый заместитель мэра Петр ДИЮК. Всего в районе будут избраны 67 депутатов. Процесс регистрации кандидатов начнется 8-го и закончится 18 апреля. На данном этапе все проблемы теризбиркома связаны с отсутствием финансирования со стороны краевой администрации и отсутствием собственного транспорта, чтобы добираться до отдаленных округов.

В Дальнегорске создано одно муниципальное образование - Дальнегорский городской округ. Поэтому 29 мая здесь никого избирать не будут. А 17 апреля пройдут довыборы в городскую думу в 8 округах. Ранее выборы в них были признаны несостоявшимися: там победил кандидат "против всех". В Кавалеровском районе 29 мая народ выберет глав администраций 7 городских и сельских поселений, депутатский состав 7 муниципальных комитетов этих поселений, а также главу Кавалеровского муниципального района.

По словам председателя теризбиркома Августы БУРЛУЦКОЙ, сложность предстоящего плебисцита в том, что выборы будут многомандатные, для электората это внове. В избирательных бюллетенях будут фигурировать фамилии кандидатов в депутаты от 2 до 7 округов. Всего надо избрать 66 депутатов в 14 округах.

Председатель чугуевского теризбиркома Дмитрий ЧУХРАЙ озабочен тем, что члены избиркома не могут нанять автобус и выехать в отдаленные округа из-за отсутствия финансирования со стороны краевой администрации. Помогают сельские администрации, через их представителей документы передаются на места, в округа. Расстояния между округами большие, дороги плохие, тем более сейчас - весенняя распутица, грязь, слякоть, добраться куда-то трудно. Всего же по смете чугуевцам на избирательную кампанию должны выделить 2,3 млн руб. из 42 млн, предназначенных для 20 районов края.

Чугуевский район поделен на 22 округа. Жителям надо выбрать 79 депутатов 8 муниципальных комитетов и глав администраций 8 сельских поселений. Глава района был избран недавно, 16 января этого года - чугуевцы отдали свои предпочтения предпринимателю Александру ДРОНИНУ. Депутаты Чугуевской думы избраны 26 декабря прошлого года.

В Анучинском муниципальном районе изберут глав 4 сельских поселений - Виноградовского, Анучинского, Гражданского и Чернышевского, а также депутатов муниципальных комитетов этих поселений. Всего же предстоит выбрать 40 парламентариев. При этом район поделен на 9 избирательных округов.

Как пояснила председатель теризбиркома Светлана ТАРАН, у членов комиссии есть опасения, что избиратели могут запутаться в системе многомандатных выборов, когда по одному бюллетеню будут избирать сразу от 3 до 5 депутатов. Решать транспортную проблему членам комиссии помогает администрация района, главу которого избрали, кстати, совсем недавно - 16 января. Им стал бывший начальник арсеньевской налоговой инспекции Владимир МОРОЗОВ. Дума района тоже свеженькая: ее состав сформирован 29 декабря прошлого года.