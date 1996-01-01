www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Предметный разговор

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первое заседание региональной коллегии федеральных органов исполнительной власти при новом главном федеральном инспекторе по Приморскому краю Евгении АВАКУМЬЯНЦЕ состоялось 29 марта. По мнению принимавшего в нем участие спикера Сергея СОПЧУКА, заседание отличалось существенно большей предметностью обсуждаемых проблем и оргвыводов, чем при убывшем в Москву Сергее ШЕРСТЮКЕ.

Так, на заседании впервые прозвучала информация о серьезных срывах при прохождении отопительного сезона в Хасанском и Хорольском районах, городах Находке, Дальнереченске, Владивостоке. По информации выступавших, эти срывы стали возможны из-за неудовлетворительной ремонтной кампании 2004 года. Тема ЖКХ обсуждалась также в привязке к тарифам на коммунальные услуги населению. Как известно, проверка на предмет обоснованности тарифов началась еще 21 марта, а ее завершение планируется на 12 апреля. В график проверяющих серьезные коррективы, как обычно, вносит Владивосток, администрация которого до сих не предоставила весь пакет необходимых для проверки документов.

Отрадно, что коллегией принято решение об установлении контроля за лекарственным обеспечением льготных категорий граждан. Полагаем, что небольшую лепту в это решение внес и "ЗР", регулярно уделяющий лекарственной теме самое пристальное внимание. Ну, а главной новостью заседания коллегии стало, пожалуй, объявление о грядущей сельскохозяйственной переписи населения. По словам федералов, она является более сложной, чем всероссийская перепись 2003 года.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru