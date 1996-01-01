Предметный разговор

Первое заседание региональной коллегии федеральных органов исполнительной власти при новом главном федеральном инспекторе по Приморскому краю Евгении АВАКУМЬЯНЦЕ состоялось 29 марта. По мнению принимавшего в нем участие спикера Сергея СОПЧУКА, заседание отличалось существенно большей предметностью обсуждаемых проблем и оргвыводов, чем при убывшем в Москву Сергее ШЕРСТЮКЕ.

Так, на заседании впервые прозвучала информация о серьезных срывах при прохождении отопительного сезона в Хасанском и Хорольском районах, городах Находке, Дальнереченске, Владивостоке. По информации выступавших, эти срывы стали возможны из-за неудовлетворительной ремонтной кампании 2004 года. Тема ЖКХ обсуждалась также в привязке к тарифам на коммунальные услуги населению. Как известно, проверка на предмет обоснованности тарифов началась еще 21 марта, а ее завершение планируется на 12 апреля. В график проверяющих серьезные коррективы, как обычно, вносит Владивосток, администрация которого до сих не предоставила весь пакет необходимых для проверки документов.

Отрадно, что коллегией принято решение об установлении контроля за лекарственным обеспечением льготных категорий граждан. Полагаем, что небольшую лепту в это решение внес и "ЗР", регулярно уделяющий лекарственной теме самое пристальное внимание. Ну, а главной новостью заседания коллегии стало, пожалуй, объявление о грядущей сельскохозяйственной переписи населения. По словам федералов, она является более сложной, чем всероссийская перепись 2003 года.