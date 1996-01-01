Избирательные округа нарезали заново

Представительные органы муниципальных районов утвердили схему избирательных округов для проведения выборов депутатов сельских и городских поселений. Схемы избирательных округов опубликованы в районных газетах.

Как уже сообщалось ранее, Законодательное собрание Приморского края установило единую дату выборов депутатов муниципальных комитетов и глав администраций вновь образованных сельских и городских поселений. 29 мая в Приморском крае будут избраны 142 главы муниципальных образований первого уровня и 1410 депутатов представительных органов сельских и городских поселений.

Победитель (если округ одномандатный) или победители (если округ многомандатный, и в этом случае число победителей будет определяться числом мандатов) будут определяться по наибольшему числу отданных голосов в пользу того или иного кандидата. Кроме того, в этот же день состоятся выборы глав муниципальных образований Кавалеровского и Пожарского районов, а также депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Спасского и Черниговского районов.

Дата выборов в Надеждинском муниципальном районе, куда входят 3 сельских поселения, пока не определена.

Как сообщила пресс-служба ЗС Приморского края, следующим этапом реформы местного самоуправления станет принятие и приведение в соответствие с федеральным законодательством Уставов вновь образованных городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов. Это должно быть сделано к 1 июля 2005 г.