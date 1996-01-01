Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Избирательные округа нарезали заново
Представительные органы муниципальных районов утвердили схему избирательных округов для проведения выборов депутатов сельских и городских поселений. Схемы избирательных округов опубликованы в районных газетах.
Как уже сообщалось ранее, Законодательное собрание Приморского края установило единую дату выборов депутатов муниципальных комитетов и глав администраций вновь образованных сельских и городских поселений. 29 мая в Приморском крае будут избраны 142 главы муниципальных образований первого уровня и 1410 депутатов представительных органов сельских и городских поселений.
Победитель (если округ одномандатный) или победители (если округ многомандатный, и в этом случае число победителей будет определяться числом мандатов) будут определяться по наибольшему числу отданных голосов в пользу того или иного кандидата. Кроме того, в этот же день состоятся выборы глав муниципальных образований Кавалеровского и Пожарского районов, а также депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Спасского и Черниговского районов.
Дата выборов в Надеждинском муниципальном районе, куда входят 3 сельских поселения, пока не определена.
Как сообщила пресс-служба ЗС Приморского края, следующим этапом реформы местного самоуправления станет принятие и приведение в соответствие с федеральным законодательством Уставов вновь образованных городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов. Это должно быть сделано к 1 июля 2005 г.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе