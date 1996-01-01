Нефтепровод решили не обсуждать

Вопрос о строительстве нефтепровода Тайшет - бухта Перевозная был снят с повестки очередного заседания Законодательного собрания Приморского края.

Напомним, вопрос рассматривался 14 марта на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС по инициативе депутата Александра ПЕРЕДНИ. Тогда перед депутатами выступили местные ученые и экологи, настаивающие на переносе трубы из Перевозной в другое место, и было принято решение пригласить губернатора Сергея ДАРЬКИНА и представителей "Транснефти" выступить перед депутатами с обоснованием строительства нефтяного терминала в бухте Перевозная.

Во время вчерашнего голосования по утверждению повестки дня прозвучало предложение перенести вопрос на другое время, так как губернатора нет в городе и он не имеет возможности назначить выступающего. Депутат Николай МАРКОВЦЕВ попытался настоять на рассмотрении вопроса без губернатора.

Кроме представителя губернатора докладчиками значились директор Института географии ДВО РАН Петр БАКЛАНОВ и директор Института защиты моря МГУ им. Адмирала Невельского Сергей МОНИНЕЦ. По словам Марковцева, перенесение вопроса на апрель теряет смысл, так как согласно постановлению правительства все этапы строительства и согласования должны быть завершены к 1 мая.

Ему возразили депутаты ЛЫСАК, МАСЛОВСКИЙ и РОГОВОЙ. Они заявили, что это вопрос - политически значимый и многие пытаются нажить на нем политический капитал, прикрываясь экологическим щитом, но нельзя решать его под эмоциональным давлением экологов.

В дискуссию вмешался первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Он заявил, что отсутствие губернатора - не самая главная проблема, хотя тот и просил перенести слушания. Приморье - всего лишь согласующий субъект, а ответственные за стройку - "Транснефть", проектировщики и те, кто будет строить объект. По его словам, они готовы приехать и ответить на вопросы.

В итоге вопрос был снят с повестки дня сессии. Присутствовавшие на заседании народные избранники проголосовали так: за снятие вопроса - 18 депутатов, 6 - против и 6 - воздержались.