Хабаровск хочет быть на высоте

Конгресс пройдет в столице ДВФО 22-23 сентября и соберет российскую и дальневосточную бизнес-элиту для обсуждения актуальных вопросов развития Дальнего Востока. В центре внимания будут вопросы привлечения инвестиций в основные отрасли региональной экономики.

В его рамках пройдут заседания круглых столов по темам: "Природные ресурсы Дальнего Востока: проекты, схемы освоения", "Рациональное использование лесных ресурсов Дальнего Востока в условиях интеграции России в АТР", "Эффективное использование биоресурсов и рыбных запасов Дальнего Востока", "Горнодобывающая промышленность", "Экология". Гости форума обсудят также вопросы транспортной стратегии России в регионе, повышения эффективности банковской системы и формирования рынка ценных бумаг, экономического взаимодействия территорий, приграничного сотрудничества, развития туризма и инновационной политики. Среди предлагаемых к рассмотрению вопрос о новых возможностях нефтегазового комплекса и электроэнергетики на Востоке России.

Идею проведения конгресса поддержал председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ, который и возглавил организационный комитет. В адрес полпреда Президента РФ в ДВФО Константина ПУЛИКОВСКОГО пришли также письма от Председателя Государственной думы Российской Федерации Бориса ГРЫЗЛОВА, заместителя Председателя Правительства РФ Александра ЖУКОВА, в которых отмечается, что "инициатива дальневосточников о проведении экономического форума заслуживает внимания государственных органов власти и бизнес-элиты всей страны".

Письма о готовности принять участие в проведении конгресса поступили от руководителей РАО "ЕЭС России", ОАО "РЖД", нефтяной компании "Роснефть", Центробанка РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей...

На Дальнем Востоке создан межрегиональный координационный совет. Его председателем стал Виктор ИШАЕВ, а сопредседателем - зам. Константина Пуликовского Геннадий АПАНАСЕНКО.

Константин Пуликовский обратился к губернаторам краев и областей Дальнего Востока принять активное участие в подготовке и проведении экономического конгресса, а также пригласил принять участие в нем Министра экономического развития и торговли РФ Германа ГРЕФА, Министра природных ресурсов РФ Юрия ТРУТНЕВА, Министра регионального развития РФ Владимира ЯКОВЛЕВА.

Правительство Хабаровского края приступило к подготовке столь масштабного мероприятия и по словам заместителя председателя правительства, министра экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края Александра ЛЕВИНТАЛЯ, приложит все усилия к тому, чтобы его участникам было комфортно работать, а сам конгресс стал важным этапом привлечения инвестиций в экономику Дальнего Востока.