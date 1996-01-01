Хабаровский край будет дружить с Питером

Главным итогом поездки делегации правительства Хабаровского края на берега Невы стало подписание рамочного договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, сообщил Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в Хабаровске.

По его словам, визит оказался очень плодотворным. Состоялась встреча с губернатором Валентиной МАТВИЕНКО, теперь ее ждут в Хабаровске. Перспективной оказалась встреча в ЦКБ "Рубин", занимающемся разработкой подводных лодок нового поколения, а также нефтедобывающих платформ. Амурскому судостроительному заводу (Комсомольск-на-Амуре) нужны новые заказы, а питерские проектировщики определяют основных генподрядчиков.

Посетила делегация Санкт-Петербургский университет, дипломами которого удостоены первые лица нашего государства. Теперь Хабаровск ждет помощи от фундаментальной и образовательной науки Питера в решение дальневосточных проблем. Большие перспективы видит губернатор в сотрудничестве в области туризма, культурных связях.