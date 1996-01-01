Камчатка и Корякия уже готовятся к укрупнению

Председатель Камчатской областной избирательной комиссии попросил коллег из Пермского края поделиться опытом в части проведения референдума по укрупнению региона. "Мне должны выслать пакет документов по тому, как проходило объединение Коми и Перми", - сказал Александр ШЕСТОПАЛОВ.

По его словам, сейчас трудно сказать, что будет происходить в случае, если референдум по объединению Камчатской области и Корякии все-таки состоится и жители обеих территорий проголосуют за укрупнение. Шестопалов сообщил, что пока просматриваются только первоначальные шаги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура подготовки к референдуму по объединению Камчатской области и Корякского округа началась 22 марта.

Ходатайство в облизбирком с просьбой о регистрации уже подано инициативной группой по проведению референдума. Создание нового субъекта федерации полностью одобрил Владимир ПУТИН.