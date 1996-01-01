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Пришедший на холод
Одни наблюдатели считают появление Олега КОЖЕМЯКО в Корякском автономном округе замысловатой комбинацией федерального центра, в результате которой лояльный к Москве политик займет кресло губернатора уже нового субъекта РФ.
Как известно, камчатский губернатор Владимир МАШКОВЦЕВ выступил с инициативой объединения КАО и Камчатки. Другие склонны полагать, что Корякия действительно переживает не лучшие времена, требующие вмешательства такого менеджера, как Олег Кожемяко. Мы решили выслушать на этот счет мнение самого Олега Николаевича, которого нам удалось застать в Палане буквально на полчаса.
- Олег Николаевич, до назначения исполняющим обязанности губернатора КАО вы успели поработать вице-губернатором. Означает ли это, что для вас ситуация в ЖКХ округа не стала неожиданностью?
- В ранге вице-губернатора я курировал оленеводство и должен отметить, что уже после первой инспекционной поездки пришел к весьма удручающим выводам. Некогда процветающая отрасль пребывала на грани развала, а руководители совхозов элементарно присваивали себе бюджетные средства. Яркий пример сложившегося положения вещей - совхоз "Манильский". Директор и его приближенные - кстати, в основном родственники, получали по 300-500 тыс. руб. в год, а рядовой оленевод - 4 тыс. руб. Причем тоже в год.
Аналогичная ситуация, как мне удалось выяснить после назначения, сложилась и в системе ЖКХ: непомерно раздутые штаты управленцев, завышенные оклады, а простым кочегарам в лучшем случае перепадала тысяча рублей в год. То есть у людей не было денег на самое необходимое. Самое возмутительное в этой системе, что никто ни за что не отвечал. С населением не работали ни с точки зрения тарифов, ни по собираемости платежей. Многие даже не подозревали о существовании субсидий. При этом бюджетные средства просто разворовывались, и только один пример с СОКОЛОВСКИМ позволяет представить масштаб бюджетных потерь. В 57 млн махинации не укладываются. Теперь нам необходимы еще 170 млн, чтобы завезти, наконец, топливо и 119 млн - на восстановление размороженных домов.
- Восстановление идет за счет бюджета округа?
- Да, пока мы задействуем собственные средства, но надеемся, что после представления соответствующих расчетов федеральный центр окажет нам финансовую помощь.
- Соколовский - это единственное, так сказать, проклятие округа?
- Нет, конечно. Нами переданы материалы в прокуратуру на руководство совхоза "Манильский". Кроме того, прокуратура ведет самостоятельное расследование в системе ЖКХ.
- Ну а в чем все-таки вина экс-губернатора Владимира ЛОГИНОВА?
- Если сорван отопительный сезон, то, наверное, ответственность за это несет, в первую очередь, высшее руководство округа. Нужно было заниматься структурированием системы до того, как наступил кризис.
- Но есть мнение, что кризис этот, равно как и снятие Логинова, имеет политическое происхождение.
- Здесь работала правительственная комиссия, которую интересовала только экономика. Согласно выводам комиссии, управление округом было разбалансировано практически полностью. За поставленное топливо никто не расплачивался, с населением никакой работы не проводилось. И не только по линии ЖКХ, а и по всем направлениям. Здесь просто не с кем было работать.
- А с кем работаете вы? Кто представляет вашу команду?
- Я пока никого не увольнял. Все работают на своих местах.
- И как чиновники и рядовое население восприняли ваше назначение?
- Я не задавался этим вопросом. Мне поставлены конкретные задачи в рамках ЧС, и я их решаю. Думаю, что восприняли нормально. Речь идет о наведении порядка, а это вряд ли может вызывать негативные эмоции, особенно у населения.
- А у бизнеса? Нас интересует прежде всего бывшее предприятие Владимира Логинова "Корякгеологдобыча"...
- Это бюджетообразующее предприятие, и если вы намекаете на возможный саботаж, то я его полностью исключаю. Слишком серьезный уровень. Свои обязательства по наземной доставке топлива, отчислениям в Фонд оленеводства и обеспечению углем Паланы предприятие выполняет.
- Какие меры будут предприниматься руководством округа для ликвидации последствий кризиса в ближайшей перспективе?
- Главная задача для нас на сегодня - восстановление энергоснабжения поселков и заготовка топлива. Прежнюю остроту по топливу нам снять удалось - созданы, как минимум, двухнедельные запасы. Однако необходимо уже сегодня думать о будущем отопительном сезоне.
- Возможно, будущий отопительный сезон у вас будет общим с Камчаткой. Губернатор Машковцев, как вы, наверное, знаете, выступил с инициативой объединения двух субъектов РФ в один. Как вы относитесь к этой идее?
- Знаете, для меня главная идея на сегодня - это задачи, поставленные передо мной полпредом ПУЛИКОВСКИМ и Президентом России. На какие-либо другие вопросы мне отвлекаться пока некогда.
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