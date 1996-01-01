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Продается Находка
Из 16 объектов муниципальной собственности, выставленных на торги на прошедшей неделе в Находке, не проданными оказались всего 2. По информации комитета по имуществу администрации города, на каждое из приобретенных помещений претендовало, как правило, два-три покупателя.
В частности, ажиотажным оказался спрос на встроенное помещение по адресу Ленинская, 2, где раньше располагалась мастерская "Сапожок". Интерес к объекту, расположенному в самом центре города, проявили сразу пятеро покупателей. Нового хозяина помещения, частного предпринимателя из Владивостока, не остановила цена - более $ 1,5 тыс. за кв. метр.
Общая сумма средств, вырученных в ходе очередных торгов, составила более 24,2 млн руб. Новые владельцы бывшей муниципальной собственности - в основном предприниматели Находки. Поучаствовали в торгах также владивостокцы и москвичи, которых представляло негосударственное образовательное учреждение "Современный гуманитарный институт". Как сообщил вице-мэр Находки Вячеслав МЕЙН, курирующий в администрации среди прочих и имущественные вопросы, от продажи муниципального имущества, намеченной предыдущей администрацией на 31 декабря, предполагалось собрать в городскую казну около 12 млн руб. Наложив вето на поспешные торги и организовав их в конце марта, новая администрация выручила вдвое больше.
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