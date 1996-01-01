Кто заказал Левашова?

В краевой администрации полагают, что уголовное дело в отношении исполнительного директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), заведенное 11 марта прокуратурой Фрунзенского района Владивостока, до суда не дойдет, а обвиняемый Евгений ЛЕВАШОВ вернется на свою должность.

Такое мнение "ЗР" высказал председатель правления ТФОМС вице-губернатор Борис ГЕЛЬЦЕР. От развернутого комментария по сложившейся ситуации Борис Израильевич отказался, но заместитель руководителя департамента здравоохранения Андрей КАЛИНИН сообщил, что работу Левашова в краевой администрации считают "нормальной", а выводы экспертизы следствия, изучавшего обстоятельства появления на приморском рынке страховых медицинских компаний, не совсем компетентными. По его информации, эти выводы уже оспорены руководством ТФОМС, и в настоящий момент ведется подбор специалистов для проведения новой экспертизы.

Напомним, что Левашова обвиняют в незаконном переводе 1,1 млн руб. на счет страховой медицинской компании "Восточно-страховой альянс" в период с октября 2002 г. по январь 2003 г. Дело в том, что Евгений Васильевич до назначения в ТФОМС являлся руководителем этой компании, а также учредителем ООО "Клиника семейной медицины", владевшего 50% уставного капитала ООО "Восточно-страховой альянс". Свою долю в уставном капитале "Клиники" Левашов в декабре 2002 г. передал дочери, но, естественно, этот обязательный с точки зрения законодательства поступок личную заинтересованность Евгения Васильевича в процветании "Восточно-страхового альянса" никоим образом не ретуширует.

Однако во всей этой очевидной на первый взгляд истории есть одно существенное "но" - срок давности. Дело в том, что два года назад именно этот вопрос обсуждался на заседании ЗС ПК, и "ЗР" подробно освещал суть скандала, развернувшегося вокруг медицинских страховых компаний. Второй медицинской компанией, в спешном порядке выведенной тогда на рынок страховых услуг, стало ООО "Альфа-Гарант". Одним из учредителей этой компании числилась дочь вице-губернатора Гельцера Анна Борисовна, представлявшая ООО "Прайд-А". Некоторые депутаты, а именно Геннадий БУЧИРИН и Леонид БЕЛЬТЮКОВ усмотрели в этих обстоятельствах признаки потенциальной коррупции, о чем и не замедлили сообщить коллегам.

Коллеги пламенные речи обоих правдолюбцев восприняли достаточно прохладно, а окончательно все страсти, по словам Бучирина, успокоило письмо из прокуратуры, в котором утверждалось, что ничего противозаконного в действиях руководства ТФОМС и его родственных связях с медицинскими компаниями нет. На том вроде бы и порешили, как вдруг в марте 2005 года Левашову предъявлено обвинение по, казалось бы, давно уже забытому делу. Возникают резонные вопросы: почему сейчас, а не два года назад и в Левашове ли, собственно, дело?

Понятно, что вопросы эти не без политического подтекста, но, на наш взгляд, Левашов, не слишком крупная фигура для конфликта между прокуратурой и краевой администрацией. Что такое исполнительный директор? Сегодня один, завтра другой, и принципиально по сути ничего не меняется. О каких-то глобальных изменениях речь может пойти только в том случае, если Левашов втянет в скандал более крупные фигуры, и такой фигурой при ближайшем рассмотрении вполне может оказаться вице-губернатор Гельцер.

К компании "Восточно-страховой альянс", вокруг которой разгораются новые страсти, формально ни он, ни его дочь отношения не имеют. Но одним из двух учредителей компании является все то же ООО "Прайд-А". Правда, в "Восточно-страховом альянсе" ООО "Прайд-А" представлено другим человеком - Галиной ФЕДОРОВОЙ. Но поскольку мы с вами люди взрослые, то давайте попробуем угадать, кто в "Прайд-А" считается свадебным генералом, а кто настоящим хозяином положения - дочь вице-губернатора или Галина Федорова?

Только поймите нас правильно: мы никого ни в чем не обвиняем. На то прокуроры есть. Мы просто пытаемся разобраться в логике реанимации событий двухлетней давности. Если в истории с Левашовым конечная цель - вице-губернатор Гельцер, то все встает на свои места. В этом прецеденте под удар ставится репутация команды губернатора да еще в тот момент, когда страну забросили в жернова монетизации. Остается только гадать, носит ли этот конфликт локальный характер или является отправной точкой более масштабной игры сверху.

Локальный конфликт интересов, действительно, до суда может и не дойти. "Белому дому" просто дали понять, что не все в крае решается с позиций исполнительной власти и нужно считаться с властью правоохранителей. Поговорят, обсудят, может, даже Левашовым жертвовать не будут, и, вернувшись 5 апреля из отпуска, он приступит к своей работе. Но если в деле замешаны силы более высокого уровня, то не исключаем, что суд над Левашовым станет показательной поркой, причем первой в ряду последующих.

К слову, версия локального конфликта фактурой пока не подтверждается, а вот под "высокий уровень" вполне вписываются выводы Счетной палаты, работавшей в крае первую неделю марта. Проверка проводилась по линии здравоохранения, и вполне вероятно, что прокуратура просто подстраховывает себя на случай серьезных оргвыводов по факту выявленных Счетной палатой нарушений.

Довольно странная и запутанная ситуация. Чтобы проникнуться настроениями, которые она породила в "Белом доме", предлагаем вам в завершение небольшое интервью с депутатом Леонидом БЕЛЬТЮКОВЫМ, которого в последнее время отличает заметная лояльность к исполнительной власти края:

- Два года назад мы поднимали этот вопрос на заседании ЗС, но, к сожалению, депутаты, особенно члены правления ТФОМС от краевого парламента пропустили эту информацию мимо ушей. Думаю, если бы к нам прислушались, то все прошло бы гораздо быстрей. Я имею в виду не уголовное дело раньше завели, а вообще не довели бы до возбуждения уголовного дела. Просто вернули бы деньги, восстановили законность - и все.

- Но уголовное дело уже завели. Означает ли это, что у ТФОМС появится новый исполнительный директор?

- Мне не хочется строить какие-либо предположения на этот счет до решения суда - виновен или нет. Пока нет такого решения, я буду на стороне Левашова, поскольку всегда на стороне тех, на кого наступает власть.

- Какая власть наступает на Левашова?

- В данном случае прокуратура.

- Разве это власть? Это один из инструментов власти.

- Я думаю, этот инструмент любую власть может согнуть.

- На ваш взгляд, связано ли преследование Левашова с вице-губернатором Гельцером?

- Очень соблазнительно привязать вице-губернатора с его дочерью к этой ситуации, но на самом деле деньги переводил не Гельцер, а Левашов. Может, тут есть недосмотр Бориса Израильевича, но, с другой стороны, ТФОМС - самостоятельная организация, со своим правлением и регламентом. А работают ли там дочь, сын, сват, кума - в этом нет ничего незаконного.