Либерализация демонстраций

Законодательное собрание Приморского края займется разработкой приморского закона "О митингах, шествиях и демонстрациях". Такое решение было принято на заседании комитета по региональной политике, состоявшегося на минувшей неделе.

Аналогичный закон уже принят Госдумой РФ, и принятие приморского "дубликата" - это обусловленная федеральным законодательством необходимость. Однако регионы вправе вносить в законы-"дубликаты" изменения или дополнения, не противоречащие федеральным законам. Председатель комитета ЗС по региональной политике Николай МОРОЗОВ считает, что приморский закон должен быть максимально либеральным. В частности, функции административных органов при проведении митингов и демонстраций, по мнению Морозова, должны сводиться к обеспечению безопасности, а выдачу разрешений на проведение митингов следует упразднить. Впрочем, сам Морозов в рабочую группу по разработке законопроекта пока не входит, а начальной организационной работой занимается депутат Владимир БУГАЕВ.