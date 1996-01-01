Находке есть на чем заработать

Городская дума Находки на внеочередном заседании утвердила перечень муниципальной собственности, предназначенной к продаже, дополнив таким образом существующую программу приватизации 2005 г.

По предварительным оценкам, речь может идти о 200-300 млн руб. сверхплановых доходов в городской бюджет.

Среди объектов, предложенных администрацией на утверждение депутатам - здание бывшей женской консультации и кожвендиспансера, который в противном случае стал бы краевой собственностью, а также объекты незавершенного строительства, магазины, нежилые помещения. В список также попало и здание бывшего детсада, где на сегодня разместились судебные приставы, что возможно, закончится судебными разбирательствами.