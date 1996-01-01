Депутаты помогут бедным материально

Размер государственной социальной помощи определит новый краевой закон, который намечено рассмотреть на заседании Законодательного собрания ПК 30 марта и направить на подпись губернатору. Решение об этом принял комитет ЗС по социальной политике и защите прав граждан.

В одной из статей законопроекта предлагается, к примеру, выделять малоимущим семьям на лечение или консультирование за пределами Приморского края до 20 тыс. руб. Такую же сумму - лицам, сопровождающим к месту лечения несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. До 1 тыс. руб. смогут получить политически репрессированные, пострадавшие от стихийных бедствий, до 3 тыс. - малоимущие семьи в связи с рождением ребенка.