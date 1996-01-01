Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Общественность допустили к уставу
Протокольное решение о рассмотрении поправок от общественных организаций во втором квартале текущего года было принято Думой города Владивостока на том же заседании, что и решение об утверждении проекта устава, - 3 марта.
Ответственность за исполнение решения возложена на депутатскую комиссию по местному самоуправлению, правопорядку и законности. По мнению секретаря Антикоррупционной коалиции Приморья Виталия БЕРЕГОВСКОГО, это - реальная гарантия того, что мнение общественности не будет очередной раз полностью проигнорировано.
Текст проекта нового городского устава был опубликован после его принятия в первом чтении. Однако шансы участия общественных организаций в принятии устава были минимальными, поскольку во Владивостоке отсутствует узаконенный порядок проведения общественных слушаний. Обращения общественности в представительный орган с просьбами перенести обсуждение устава до момента окончательного принятия Положения об общественных слушаниях не дали результатов. Хотя такая возможность у думы была: по новой редакции Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления на территории РФ" последняя дата принятия уставов реорганизуемых муниципальных образований - 1 июля 2005 г. Компромиссом между твердым намерением депутатов принять устав именно 3 марта и желанием общественных организаций внести в него определенные поправки стало протокольное решение о рассмотрении предложений общественности в апреле-июне нынешнего года.
Во втором чтении текст проекта устава претерпел существенные изменения: депутаты проголосовали за поправки, одобренные постоянной комиссией по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Но проблема, какой текст общественные организации в результате должны анализировать и "править", легко разрешилась вопреки скептическим прогнозам. Текст устава, принятого в третьем чтении, уже получен по запросу Антикоррупционной коалицией Приморья и в ближайшем времени будет выставлен на сайте. Коалиция намерена отслеживать ход принятия уже внесенных в думу поправок, а также продолжит сбор предложений-поправок к тексту устава.
Виталий Береговский прояснил позицию Антикоррупционной коалиции Приморья: "Нам известно, что часть городской общественности намерена в судебном порядке оспаривать сам факт принятия думой нового устава. На том основании, что предыдущий был принят городским референдумом. Но такой подход может оказаться в нынешней ситуации не самым результативным. В городе нужно создать рабочий механизм влияния общественности на решения властей. Мы предпринимаем шаги по обеспечению участия общественности в работе над проектом городского положения об общественных слушаниях. Путь постоянной совместной с депутатами работы, на наш взгляд, более эффективен".
Принимать предложения коалиция уже готова. Представителям общественности достаточно обратиться по адресу: ул. Петра Великого, 2, 4-й этаж, офис 400. Тел. (4232) 22-21-98, e-mail: legal21@mail.primorye.ru.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста