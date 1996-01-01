Общественность допустили к уставу

Протокольное решение о рассмотрении поправок от общественных организаций во втором квартале текущего года было принято Думой города Владивостока на том же заседании, что и решение об утверждении проекта устава, - 3 марта.

Ответственность за исполнение решения возложена на депутатскую комиссию по местному самоуправлению, правопорядку и законности. По мнению секретаря Антикоррупционной коалиции Приморья Виталия БЕРЕГОВСКОГО, это - реальная гарантия того, что мнение общественности не будет очередной раз полностью проигнорировано.

Текст проекта нового городского устава был опубликован после его принятия в первом чтении. Однако шансы участия общественных организаций в принятии устава были минимальными, поскольку во Владивостоке отсутствует узаконенный порядок проведения общественных слушаний. Обращения общественности в представительный орган с просьбами перенести обсуждение устава до момента окончательного принятия Положения об общественных слушаниях не дали результатов. Хотя такая возможность у думы была: по новой редакции Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления на территории РФ" последняя дата принятия уставов реорганизуемых муниципальных образований - 1 июля 2005 г. Компромиссом между твердым намерением депутатов принять устав именно 3 марта и желанием общественных организаций внести в него определенные поправки стало протокольное решение о рассмотрении предложений общественности в апреле-июне нынешнего года.

Во втором чтении текст проекта устава претерпел существенные изменения: депутаты проголосовали за поправки, одобренные постоянной комиссией по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Но проблема, какой текст общественные организации в результате должны анализировать и "править", легко разрешилась вопреки скептическим прогнозам. Текст устава, принятого в третьем чтении, уже получен по запросу Антикоррупционной коалицией Приморья и в ближайшем времени будет выставлен на сайте. Коалиция намерена отслеживать ход принятия уже внесенных в думу поправок, а также продолжит сбор предложений-поправок к тексту устава.

Виталий Береговский прояснил позицию Антикоррупционной коалиции Приморья: "Нам известно, что часть городской общественности намерена в судебном порядке оспаривать сам факт принятия думой нового устава. На том основании, что предыдущий был принят городским референдумом. Но такой подход может оказаться в нынешней ситуации не самым результативным. В городе нужно создать рабочий механизм влияния общественности на решения властей. Мы предпринимаем шаги по обеспечению участия общественности в работе над проектом городского положения об общественных слушаниях. Путь постоянной совместной с депутатами работы, на наш взгляд, более эффективен".

Принимать предложения коалиция уже готова. Представителям общественности достаточно обратиться по адресу: ул. Петра Великого, 2, 4-й этаж, офис 400. Тел. (4232) 22-21-98, e-mail: legal21@mail.primorye.ru.