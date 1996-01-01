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Консул улетел
В понедельник 14 марта закончился срок полномочий генерального консула Республики Корея во Владивостоке господина Чой Джэ Кына. В этот же день в Белом доме состоялась его последняя протокольная встреча с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ.
Господин Чой Джэ Кын возглавлял дипломатическую миссию Республики Корея во Владивостоке с августа 2002 года. За день до его отбытия в Сеул с ним встретился корреспондент "ЗР".
Прежде всего, господин Джэ Кын передал слова благодарности всем представителям СМИ Приморья, с кем ему довелось встречаться. И сказал, что покидает Приморский край с грустью, так как здесь он оставляет не только друзей, но и частицу своего сердца. По его словам, он доволен культурными, научными и политическими мероприятиями, которые проводились сотрудниками южнокорейского консульства совместно с чиновниками краевой и владивостокской администраций, представителями общественных организаций.
На вопрос "ЗР", как он относится к закрытию в городах Приморья швейных фабрик, принадлежащих южнокорейским бизнесменам, господин Джэ Кын ответил, что эта проблема его всегда волновала. Но он надеется, что это временное явление и южнокорейский капитал еще вернется в Россию, когда для этого будут нормальные экономические условия.
В среду господин Чой Джэ Кын вылетел в Сеул. Как стало известно "ЗР", новый Генеральный консул Республики Корея господин Чон Дэ Ван прилетает во Владивосток 19 марта. Ему 51 год, он хорошо знает Россию. В 1991 году он работал в посольстве Республики Корея в Москве, после чего его направили на дипломатическую работу в Киев.
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