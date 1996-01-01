Частный лес

Новую редакцию Водного и Лесного кодексов приморские законодатели не поддержали. Об этом сообщил председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО.

Причина этого - уход всех налогов в Москву. На территориях, в том числе в Приморье, от "лесных податей" новые документы не оставляют ни копейки. Принятие решений по управлению этим бизнесом намечено осуществлять в столице. "Считаем, что это неправильно", - заявил депутат.

- Кроме этого, - отметил Сергей Сидоренко, - вводится понятие "частные леса". Не расшифровывая, как это будет происходить, уже объявлено, что часть зеленых массивов предстоит приватизировать. Аналогичная ситуация и по водным объектам. Отсюда тоже все сборы теперь уходят в Москву, и управление ими переходит на федеральные структуры под представительства центра, которые будут находиться на территории края.

- С одной стороны, - подчеркнул депутат, - президент России выстраивает вертикаль, предлагая субъектам губернаторов, которых местные Думы выбирают, и одновременно у них же забирают все полномочия. Депутаты Законодательного собрания Приморского края предложили серьезно доработать оба кодекса. И только после этого вынести их на обсуждение Государственной думы.