Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кожемяко все-таки стал губернатором
Главным стрелочником, ответственным за топливно-энергетический кризис в Корякии, стал ее губернатор Владимир ЛОГИНОВ. 10 марта указом Президента РФ Владимира ПУТИНА он был отстранен от своей должности, а временно исполняющим обязанности губернатора также указом президента назначен наш земляк, бывший сенатор Олег КОЖЕМЯКО.
Откровенно говоря, думается, что особых поздравлений по поводу своего назначения Олег Николаевич пока не ожидает, поскольку, если ему не удастся справиться с коммунальными проблемами округа, то следующим стрелочником, по логике вещей, может стать он. Неслучайно в столице Корякии Палане и.о.губернатора сегодня не застать. Уже несколько суток новый хозяин округа днюет и ночует в поселке Тиличики Олюторского района, где развернут оперативный штаб по ликвидации последствий топливного кризиса под руководством начальника регионального центра МЧС Виктора КАПКАНЩИКОВА. Именно в этот поселок прибывает танкер с топливом, и отсюда же топливо развозится вертолетами по замерзающим поселкам.
Кстати, столь активная работа федералов в тесной связке с и.о.губернатора только подтверждает подозрение, что его назначение на должность вице-губернатора имело далеко идущие планы. Вряд ли кто-то задумывал разморозить Корякию под нового назначенца президента Путина - и без этого проблем в Коряки и было хоть отбавляй, но почему, спрашивается, аналогичную помощь не оказали тогда еще действующему губернатору. Хотя выход Кожемяко на главную должность в округе подставным или случайным не выглядит. В ранге вице-губернатора он был утвержден местной думой. За нового чиновника проголосовало тогда 9 депутатов из 12. При таком раскладе голосов Олегу Кожемяко необходимо кровь из носа пройти испытание кризисом, после которого он может быть уверен, что кресло губернатора останется за ним еще на пять лет. В принципе, это будет приличной компенсацией за его поражение на выборах губернатора Камчатки в декабре прошлого года. Тем более что на самой Камчатке проблем сегодня также выше крыши.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин