Кожемяко все-таки стал губернатором

Главным стрелочником, ответственным за топливно-энергетический кризис в Корякии, стал ее губернатор Владимир ЛОГИНОВ. 10 марта указом Президента РФ Владимира ПУТИНА он был отстранен от своей должности, а временно исполняющим обязанности губернатора также указом президента назначен наш земляк, бывший сенатор Олег КОЖЕМЯКО.

Откровенно говоря, думается, что особых поздравлений по поводу своего назначения Олег Николаевич пока не ожидает, поскольку, если ему не удастся справиться с коммунальными проблемами округа, то следующим стрелочником, по логике вещей, может стать он. Неслучайно в столице Корякии Палане и.о.губернатора сегодня не застать. Уже несколько суток новый хозяин округа днюет и ночует в поселке Тиличики Олюторского района, где развернут оперативный штаб по ликвидации последствий топливного кризиса под руководством начальника регионального центра МЧС Виктора КАПКАНЩИКОВА. Именно в этот поселок прибывает танкер с топливом, и отсюда же топливо развозится вертолетами по замерзающим поселкам.

Кстати, столь активная работа федералов в тесной связке с и.о.губернатора только подтверждает подозрение, что его назначение на должность вице-губернатора имело далеко идущие планы. Вряд ли кто-то задумывал разморозить Корякию под нового назначенца президента Путина - и без этого проблем в Коряки и было хоть отбавляй, но почему, спрашивается, аналогичную помощь не оказали тогда еще действующему губернатору. Хотя выход Кожемяко на главную должность в округе подставным или случайным не выглядит. В ранге вице-губернатора он был утвержден местной думой. За нового чиновника проголосовало тогда 9 депутатов из 12. При таком раскладе голосов Олегу Кожемяко необходимо кровь из носа пройти испытание кризисом, после которого он может быть уверен, что кресло губернатора останется за ним еще на пять лет. В принципе, это будет приличной компенсацией за его поражение на выборах губернатора Камчатки в декабре прошлого года. Тем более что на самой Камчатке проблем сегодня также выше крыши.