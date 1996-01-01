Кулачные бои в гордуме

Еще не улеглись страсти по принятому Уставу, как городские депутаты вновь предоставили пищу для скандальных размышлений. Точнее, один депутат - Александр ПРИХОДЬКО, засветившийся 10 марта в кулачной потасовке с избирателями своего же 7-го округа прямо на рабочем месте.

История, прямо скажем, темная, и до того, как правоохранительные органы установят истинных виновников инцидента, мы решили предоставить слово всем участникам конфликта, каждый из которых считает себя пострадавшим.

Депутат Александр Приходько:

- Мне неприятно, что в этой ситуации СМИ заняли одностороннюю позицию и всю вину за произошедшее сваливают на меня. На самом деле никто даже не задумывается о нелепости обвинений, в которых человек в здравом уме и трезвой памяти вдруг набрасывается один на троих и якобы начинает их избивать. Вам это не напоминает ситуацию, когда, например, какие-нибудь отморозки нападают на девушку, насилуют ее, она пишет на них заявление, а они защищаются встречным иском. Доказать виновность насильников в этом случае практически невозможно, но ведь все прекрасно понимают, что девушка не могла сама изнасиловать троих взрослых мужчин.

Я всего лишь защищался, и свидетельством тому мой выбитый зуб, повреждение носа и сотрясение мозга. Если бы я действительно применил силу, то сомневаюсь, что аналогичных повреждений не было бы у моих противников. Все произошло неожиданно, хотя кое-какие догадки по поводу истинных мотивов этой встречи у меня были. За две недели до этого представители так называемого оргкомитета ТОС "Моргородок-БАМ" доставали меня по телефону с просьбой назначить им встречу. Правда, встретиться они почему-то хотели где-нибудь в безлюдном месте и желательно в темное время суток. Я говорил об этих звонках моим коллегам - депутатам ЧЕМЕРИСУ и КИРИЧЕНКО - и высказывал предположение, что на меня собираются оказать физическое воздействие.

В конце концов я пошел навстречу представителям оргкомитета и назначил встречу у себя в кабинете в 10 часов утра. Они пришли втроем, с диктофоном, тут же попросили удалиться моего помощника и начали в весьма агрессивной форме требовать от меня содействия в создании ТОС на территории моего округа. Я сказал им, что главным сторонником идеи ТОСов у нас является депутат ЮРТАЕВ, вот пусть они и создают с ним ТОС в районе бухты Тихой. Если это дело, действительно, окажется стоящим и принесет пользу избирателям, то я сам приведу их за руку на свой округ и буду упрашивать создать ТОС у нас.

Поймите меня правильно, я не против такой формы самоорганизации граждан. Но, во-первых, содействия депутатов, согласно федеральному законодательству, в этом деле и не требуется. Любой инициативный гражданин может создать ТОС в собственном доме, и никто ему не будет мешать. Во-вторых, большинство избирателей моего округа на встречах выступают против ТОСов. Ну, и, в-третьих, меня настораживает размах оргкомитета "Моргородок-БАМ". Они не хотят начинать с малого, а желают охватить сразу порядка 40 тыс. квартир. Я не могу поддерживать инициативу, если не уверен в ее благих целях. Для меня цели этой инициативы очевидны: создадут так называемый ТОС, будут собирать с каждой квартиры в летний период по 2 тыс. руб. в месяц, нанимать какие-то дикие ремонтные бригады, которые ни за что не отвечают и не платят налоги, а организаторы будут в это время прохлаждаться на Шаморе, подсчитывая барыши.

Неплохие барыши, кстати - почти 120 млн руб. за лето получается. С такими деньгами вообще можно исчезнуть также, как появился. Где, спрашивается, гарантии? Почему я должен рисковать доверием своих избирателей? Вот об этом я им и сказал. Тогда их главный представитель Антон СЕРГЕЕВ швырнул мне в лицо папку с документами. За документами полетели стулья, и только вмешательство милиции помогло остановить этот беспредел. Но зуба, увы, я уже лишиться успел. Во избежание подобных прецедентов в будущем, а также в свете последних событий с расстрелами госслужащих и прочая, я намерен требовать от прокуратуры возбуждение в отношении нападавших уголовного дела по статье 277 УК РФ. Максимальное наказания по этой статье - пожизненное заключение.

Представитель оргкомитета ТОС "Моргородок-БАМ" Антон Сергеев:

- Сразу сообщу, что 11 марта прокуратура отказала Приходько в возбуждении уголовного дела против нашего оргкомитета, а вот наше заявление к рассмотрению приняла. Вполне логичное решение, учитывая, что никакого заключения медэкспертизы о нанесении побоев у Приходько нет, а мы располагаем аудиозаписью нашей встречи с первых слов "здравствуйте, Сан Саныч" до последних - "вызовите милицию". Мне трудно комментировать случившееся, поскольку такого приема от депутата мы, конечно, не ожидали. Начнем с того, что он сам пригласил нас еще 7 марта, хотя инициаторами этого разговора были, конечно, мы.

Только ни по каким подворотням мы ему обсуждать наши вопросы не предлагали. Мы приглашали его к себе на Карбышева, 4 или выражали готовность встретиться с ним в думе - то есть любой вариант, который для него наиболее приемлем. Зная о непредсказуемости поведения Сан Саныча, мы, на всякий случай, захватили c собой диктофон, который включили заблаговременно. На встречу он опоздал и с порога вместо приветствия повел разговор в хамском тоне, выпроваживая нас к депутату Юртаеву. Он говорил: "Это моя территория, здесь я распоряжаюсь, как хочу, а с вами я буду разговаривать по-другому". Я пытался его урезонить, объяснить, что территория у нас общая и нужно как-то вместе на ней уживаться. Приходько начал предъявлять нам претензии, что мы поливаем его грязью перед избирателями, и швырнул мне в лицо пачку документов. Я, естественно, кинул ему бумаги обратно. Он начал хвататься за стулья, каким-то образом умудрившись зацепить себя депутатским креслом по лицу.

Все произошло очень быстро. Диктофонная запись этой встречи уложилась в 5 минут 45 секунд. Мы уже предоставили ее некоторым СМИ и намерены требовать отзыва депутата Приходько. Все, конечно, в шоке, и объяснения произошедшему видим только в явной неадекватности депутата. 23 февраля и 8 марта он раскидал по своему округу поздравительные открытки, в которых вместо поздравлений почему-то ругал всех подряд -от депутата ЗС ПК Геннадия ЛЫСАКА до мэра Владимира НИКОЛАЕВА. Его утверждения о том, что избиратели его округа выступают против ТОСов, не соответствуют действительности. У нас уже есть заявки от 60 домов, и порядка 50 домов находятся в стадии сбора подписей. Абсолютно абсурдная ситуация, и мы надеемся, что дума даст какие-либо разъяснения по поводу такого поведения коллеги.