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Губернатор пообещал помочь Находке
Первый из серии объектов пристального внимания губернатора во время визита - сухой док в порту Восточном, где завершается строительство платформ для Лунского и Пильтун-Астохского нефтяных месторождений.
Директор по строительству, заместитель директора Sakhalin II CGBS Project г-н Бьерн ГУНДЕРСЕН подтвердил, что никаких неожиданных сюрпризов здесь не предвидится. Затопление дока пройдет в намеченные сроки, 15 апреля. Представитель заказчика отметил, что в порту Восточном установлен мировой рекорд строительства платформ такого типа - 364 дня.
Губернатор озвучил принятое решение: использовать далее сухой док по прямому его назначению:
- В связи с тем, что на Сахалине планируется строительство по меньшей мере еще двадцати аналогичных платформ, Восточный порт имеет хорошие перспективы для получения этих заказов. Меня радует также тот факт, что совместными усилиями компаний, входящих в состав консорциума "Дальсудпромшельф", мы смогли довести долю участия российской стороны до 90%. В дальнейшем предполагается начать на территории сухого дока сборку верхнего основания платформ, что значительно дороже.
Что касается самой Находки, при прежней администрации, упустившей свой шанс заполучить в городскую казну солидный куш от реализации международного проекта в порту Восточном, сегодняшняя пытается наверстать упущенное. Сейчас руководство города прорабатывает вариант создания инновационного комплекса морских технологий в виде особой экономической зоны.
Особые условия хозяйствования в зоне, в частности, подразумевают льготы в налоговом режиме (снижение ставок по налогам на добавленную стоимость, прибыль и имущество, внешнеторговые операции), таможенном (условия свободной таможенной зоны по ТК РФ), организационном режиме (упрощенное лицензирование, согласование проектно-строительной документации и пр.). Часть льгот может быть представлена решениями краевой и городской администраций в рамках их полномочий. Причем целесообразно наделить такими льготами лишь те предприятия, которые реально обеспечат производство и реализацию конкурентоспособной инновационной продукции.
Замысел находкинцев вполне вписывается в губернаторскую концепцию дальнейшего использования сухого дока и прилегающей территории, где можно будет организовать производство технических средств различной сложности, в которых заинтересованы морские отрасли России и зарубежных стран, - верхних строений морских буровых платформ, опорных оснований, морских контейнеров по международным стандартам. Здесь можно также производить достройку, насыщение импортным оборудованием мало- и среднетоннажных промысловых, спасательных, спортивных и иных судов, корпуса которых изготавливаются на верфях Приморского и Хабаровского краев.
Следующим объектом интересов Дарькина стал Восточный порт. Совещание по перспективам его дальнейшего развития прошло в закрытом режиме, но губернатор обнародовал его основные итоги:
- В соответствии с транспортной концепцией Дальнего Востока, мы собираемся в два раза увеличить к 2010 г. мощности всех портов Приморского края, и в первую очередь Восточного. Поэтому сегодня с управляющими порта оговорены вопросы строительства третьей очереди угольного терминала, расширения контейнерного парка, строительства дополнительных причалов, что выльется примерно еще в $ 100 млн инвестиций в порт Восточный. А это - новые рабочие места, новые жилищное строительство, зарплата.
В БАМРе губернатор провел совещание по оперативным вопросам, связанным с добычей рыбы в Охотском море. А также обсудил вопрос установления нового технологического оборудования для строительства завода по глубокой переработке рыбопродукции.
Подытожив результаты визита, Сергей Дарькин пообещал мэру города Олегу КОЛЯДИНУ оказывать всяческую помощь в решении проблемы режимного водоснабжения, строительстве плавательного бассейна и реализации жилищной проблемы.
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