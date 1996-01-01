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Траур по общественному мнению

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Соломоновым можно назвать решение Думы Владивостока в ходе обсуждения нового Устава города 3 марта. Устав принят сразу во втором и третьем чтении, но протокольно зафиксирована возможность внести в него изменения во втором квартале 2005 г.

Полагаем, что в таком наиболее приемлемом политическом решении есть небольшая заслуга и нашей газеты, освещавшей тему Устава несколько последних недель. Правда, заместитель спикера Глеб КЛОКОВ назвал опубликованные в "ЗР" мнения, альтернативные мнению разработчиков Устава, "собачьей чушью", но мы на него не в обиде. Уровень заместителя председателя городской думы диктует особую дискуссионную терминологию. Лишь бы все были довольны.

Довольны, правда, не все. Депутат Александр ЮРТАЕВ прибыл на заседание думы в черном костюме и публично заявил, что объявляет траур по безвременной кончине общественного мнения. В сложившейся ситуации, по его мнению, виновата прежде всего федеральная власть.

- Я не пойму, что происходит, - эмоционально высказывался перед журналистами Александр Григорьевич. - Президент заявляет одно, а на местах реализуется совсем другое. Президент говорит об отделении власти от бизнеса и развитии малого предпринимательства, а у нас поднимают арендные ставки для малого бизнеса в угоду крупному. Президент говорит о роли местного самоуправления, а у нас население отсекается от участия в жизни города. Местные федеральные структуры, по логике вещей, должны поправлять и направлять политику региональных органов власти, если она идет вразрез с политикой президента. А на практике получается, что они ей способствуют. Это относится, в первую очередь, к дальневосточному полпреду. Может, он не совсем понимает политику президента, и ему следует подать в отставку?

До отставок на федеральном уровне из-за Устава Владивостока, думаем, дело не дойдет, и в ближайшие несколько месяцев ситуация будет развиваться в спокойном русле. Один из разработчиков проекта депутат Игорь ШПАКОВСКИЙ успокоил общественность, что дума готова к конструктивному диалогу и обязательно рассмотрит все конкретные предложения по доработке Устава до регистрации в органах юстиций. Время на самом деле еще есть. В окончательном варианте Устав вступит в силу с 1 января 2006 г.

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