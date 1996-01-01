www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Масленичные волнения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вполне вероятно, что День Победы в этом году Владивосток, в отличие от других российских городов, отметит 7 мая. Или 6 мая.

Точная дата пока неизвестна, поскольку досрочное проведение празднеств - исключительно приморская традиция. Проводником столь оригинальной инициативы выступает администрация Владивостока, которая уже переносила празднование Дня Святого Валентина с 14 на 12 февраля, а теперь намерена отметить Масленицу на день раньше - 12 марта.

Удивительным образом, но переносы праздников постоянно совпадают с проведением на центральной площади Владивостока каких-либо акций протеста против властей. 12 февраля, например, площадь являлась конечным пунктом марша обманутых льготников, вышедших на улицы под предводительством коммунистов. 12 марта на той же площади свой митинг протеста собираются провести военные, уволенные в запас.

- Мы получили ответ городской администрации за подписью заместителя мэра Александра ВАСИЛЬЕВА на наше уведомление о проведении митинга, - сообщил корреспонденту "ЗР" член президиума общественной организации "Совет офицеров Владивостока" Дмитрий ТЮЛЕНЕВ. - В нем говорится, что 12 марта вся площадь будет занята подготовительным работами к проведению Масленицы. Нам рекомендовано провести митинг у мемориала славы ТОФ "Подводная лодка С-56". Мы предполагаем, что количество участников митинга может составить 3 тысячи человек. Нас обещали поддержать коммунисты, партия "Родина", другие общественные организации. Понятно, что возле мемориала разместить такое количество людей просто нереально.

К слову, уведомление о проведении митинга бывшие военные направили в администрацию города еще 2 марта. На тот момент, на вопросы "ЗР" о проведении каких-либо "масленичных" мероприятий" в горадминистрации ничего вразумительного ответить не могли. Получается, что именно митинг подогрел интерес властей к массовым гуляниям. Если власти надеются, что население, обозленное реформами, не заметит этой связи, то они ошибаются. Как бы гуляния не стартовали вместе с подготовительными работами на площади...

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru