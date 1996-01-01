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Масленичные волнения
Вполне вероятно, что День Победы в этом году Владивосток, в отличие от других российских городов, отметит 7 мая. Или 6 мая.
Точная дата пока неизвестна, поскольку досрочное проведение празднеств - исключительно приморская традиция. Проводником столь оригинальной инициативы выступает администрация Владивостока, которая уже переносила празднование Дня Святого Валентина с 14 на 12 февраля, а теперь намерена отметить Масленицу на день раньше - 12 марта.
Удивительным образом, но переносы праздников постоянно совпадают с проведением на центральной площади Владивостока каких-либо акций протеста против властей. 12 февраля, например, площадь являлась конечным пунктом марша обманутых льготников, вышедших на улицы под предводительством коммунистов. 12 марта на той же площади свой митинг протеста собираются провести военные, уволенные в запас.
- Мы получили ответ городской администрации за подписью заместителя мэра Александра ВАСИЛЬЕВА на наше уведомление о проведении митинга, - сообщил корреспонденту "ЗР" член президиума общественной организации "Совет офицеров Владивостока" Дмитрий ТЮЛЕНЕВ. - В нем говорится, что 12 марта вся площадь будет занята подготовительным работами к проведению Масленицы. Нам рекомендовано провести митинг у мемориала славы ТОФ "Подводная лодка С-56". Мы предполагаем, что количество участников митинга может составить 3 тысячи человек. Нас обещали поддержать коммунисты, партия "Родина", другие общественные организации. Понятно, что возле мемориала разместить такое количество людей просто нереально.
К слову, уведомление о проведении митинга бывшие военные направили в администрацию города еще 2 марта. На тот момент, на вопросы "ЗР" о проведении каких-либо "масленичных" мероприятий" в горадминистрации ничего вразумительного ответить не могли. Получается, что именно митинг подогрел интерес властей к массовым гуляниям. Если власти надеются, что население, обозленное реформами, не заметит этой связи, то они ошибаются. Как бы гуляния не стартовали вместе с подготовительными работами на площади...
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