Дорогие, любимые женщины!

Наступает самый приятный, радостный и ответственный для нас, мужчин, праздник - Международный женский день! Мы особенно ждем его, даже если не говорим об этом вслух.

8 Марта - хороший повод объясниться в любви даме сердца, приехать к матери, подарить подарок дочке, сестре, сказать комплимент подруге, поздравить женщин - коллег, сказать всем вам все то приятное, что мы думаем о вас и носим в душе весь год.

Простите нас, если мы за работой, рутиной, быстрым и полным забот течением нашей жизни порой редко дарим женщинам любовь, тепло, радость, защищаем и поддерживаем вас. Вы всегда остаетесь для нас смыслом жизни, ее прекрасной, лучшей частью, ее созидательницами.

Уверен, что улучшение социально-экономического положения в нашей стране обеспечит более достойную жизнь вам, наши прекрасные женщины. За минувший год реальные располагаемые денежные доходы населения выросли в девяти из десяти регионов Дальнего Востока. За год снизилась задолженность по заработной плате на 1 миллиард 457 млн. рублей.

Государство в меру своих финансовых возможностей с каждым годом увеличивает объем социальной поддержки многодетных семей и одиноких матерей, совершенствуется система пособий и льгот. В последние годы детей на Дальнем Востоке стало рождаться немного больше, но до уровня 80-х годов еще очень далеко. Не секрет, что для того, чтобы семьи не ограничивались только одним ребенком, нужен целый комплекс мер. В регионах Дальнего Востока действуют и разрабатываются образовательные и медицинские программы, направленные на помощь молодой семье, на помощь женщине, желающей родить здорового малыша. Государство делает все для пропаганды здорового образа жизни, спорта, семейных ценностей.

Сердечно желаю вам, милые женщины, любви, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким, верных и надежных мужчин рядом, удачи и успехов! Спасибо вам за то, что дарите нам жизнь, за то, что дарите нам свое тепло, нежность, доброту и заботу.

С праздником!

Константин Пуликовский, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.