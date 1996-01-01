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Владивосток стал более китайским
1 марта во Владивостоке (на китайском - Хайшенвэй), в отеле "Гавань", открылось, наконец, отделение Генконсульства КНР в Хабаровске. На торжественную церемонию специально приехал из Москвы Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ г-н Лю ГУЧАН с супругой.
Кроме него было много местных VIP-персон. Губернатор Сергей ДАРЬКИН с супругой, вице-губернаторы Игорь ИВАНОВ и Виктор ГОРЧАКОВ, мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, глава представительства МИД во Владивостоке Андрей БРОВАРЕЦ, глава представительства Минэкономразвития Андрей БАБКО, возглавляющий Владивостокское отделение вице-консул Жэнь Чжэнь Хуань, практически весь аккредитованный во Владивостоке дипкорпус, а также представители властных и бизнес-структур, чья деятельность связана с КНР.
Открытие прошло с цветистыми речами, петардами и фуршетом. Как удалось узнать корр. "ЗР", в этом году владивостокский дипкорпус пополнится еще двумя дипломатами. Украина решила застолбить место на Дальнем Востоке, выбрав Владивосток. Генконсул Украины Владимир СОЛОВЕЙ ищет сейчас подходящее помещение.
МИД РФ рассматривает кандидатуру Почетного консула Республики Чили. Вероятнее всего это будет дама, возглавляющая представительство одной зарубежной юридической фирмы. Если это так, она разбавит, наконец, сложившийся дипломатический мальчишник, где на сегодняшний день единственной представительницей слабого пола является Почетный консул Канады Татьяна ДЕМЕНОК.
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