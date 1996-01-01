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Хабаровску не хватает 289 миллионов рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бюджет Хабаровска на 2005 год утвержден с дефицитом 9,4%, на покрытие которого потребуется самостоятельно, без посторонней финансовой помощи, изыскать более 289 млн руб.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, доходная часть бюджета определена в размере 4473293 тыс. руб., которая будет формироваться главным образом за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов, доходов от аренды, реализации имущества и предпринимательской деятельности.

Предполагается, что на исполнение бюджетом Хабаровска федеральных и краевых обязательств по социальной поддержке населения городу будет оказана финансовая помощь в размере 1408157 тыс. руб. Расходы бюджета города спланированы в размере 4762411 тыс. руб., в том числе текущие на сумму 3988310 тыс. руб. и капитальные - 774101 тыс. руб.

При этом, как и прежде, несмотря на большие трудности формирования бюджета 2005 года, его расходная часть будет носить ярко выраженный социальный характер. Приоритетными расходами бюджета останутся образование, куда предстоит профинансировать 1414327 тыс. руб., здравоохранение (894272 тыс. руб.), социальная политика (144642 тыс. руб.), физическая культура и спорт (136485 тыс. руб.), культура (78846 тыс. руб.).

Помимо этого большие затраты бюджет понесет на поддержание жилищно-коммунального хозяйства, а также ремонт дорог и благоустройство -предстоит израсходовать соответственно 899326 и 321442 тыс. руб.

Предполагается, что дополнительные доходы, полученные при исполнении бюджета 2005 года, в первую очередь будут направляться на нужды городского здравоохранения и образования.

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