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Есть много совместных дел

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Сеуле полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ встретился с премьер-министром Республики Корея господином Ли Хэ ЧХАНОМ. Как сообщает пресс-служба полпреда, на встрече обсуждены многие аспекты российско-корейских отношений.

По словам полпреда, собеседники "проявили единство взглядов на пути и способы развития взаимодействия по различным направлениям политического, экономического и культурного сотрудничества". Обсуждены вопросы обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, углубления диалога по антитеррористической тематике, ряду других актуальных международных проблем. В разговоре с Ли Хэ Чханом Константин Пуликовский отметил, что у России и Южной Кореи есть много направлений, по которым необходимо расширение сотрудничества. В первую очередь - это топливно-энергетический комплекс. Россия заинтересована в совместной с Республикой Корея реализации крупномасштабных газовых проектов, поставках на южнокорейский рынок на долгосрочной основе углеводородного сырья из Сибири и Дальнего Востока.

В этом контексте немалое практическое значение будет иметь начало российско-корейского регулярного стратегического энергетического диалога, важность которого была особо отмечена президентами двух стран. "Мы рассчитываем на то, что нынешняя позитивная динамика двусторонней торговли сохранится, однако при этом важно существенно изменить ее товарное наполнение в сторону увеличения доли машинотехнической продукции и высокотехнологичных товаров в структуре российского экспорта", - подчеркнул Константин Пуликовский.

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