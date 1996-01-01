Сахалинцы пригрозили Путину званием изменника

Представители депутатского объединения Сахалинской облдумы "За российские Курилы" и общественной организации накануне подписали обращение, в котором призывают дальневосточников провести собрания и митинги и поддержать следующие требования к Президенту России: "Нет - так называемому "мирному" Договору с Японией. Мир с этой страной наступил в 1945 году с ее безоговорочной капитуляцией. Да - Российско-японскому договору о добрососедстве и сотрудничестве".

Как отмечается в обращении "в случае подписания Президентом Российской Федерации В. В. ПУТИНЫМ (или по его поручению - другим лицом) документов о территориальных уступках мы готовы считать его действия государственной изменой и начать сбор подписей за его отставку". 20 ноября в Южно-Сахалинске прошел митинг "За российские Курилы!".