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Деньги лишними не бывают
На ближайшем заседании краевого Законодательного собрания будет принято во многом эпохальное решение. Впервые в новейшей истории Приморья краевой бюджет на следующий год будет возвращен в первое чтение и увеличен на 1,6 млрд руб. Формально инициатором возвращения выступила администрация края. Однако фактически ее вынудили полностью перекроить все свои планы и признаться в искусственном занижении доходной части.
Как уже отмечал "ЗР", при разработке краевого бюджета на 2005 г. "белый дом" дал слишком уж консервативный прогноз поступлений трансфертов из федерального бюджета. И хотя на момент предоставления проекта бюджета в Законодательное собрание их точная сумма была еще не известна, уже в сентябре было понятно, что Приморье в следующем году получит куда больше трансфертов, чем запланированные 5,66 млрд руб. Так в итоге и оказалось. Согласно расчетам Минфина, которые на протяжении всех последних лет безболезненно принимались Госдумой РФ, в 2005 г. Приморский край в общей сложности получит 7,35 млрд руб. финансовой помощи из федерального бюджета.
Во многом именно поэтому на состоявшемся в октябре заседании Законодательного собрания большинство депутатов отказались принимать краевой бюджет во втором чтении, поставив исполнительную власть в крайне затруднительное положение. Либо ставить под угрозу весь бюджетный процесс, либо соглашаться на незначительное увеличение доходной части.
Впрочем, даже несмотря на согласие увеличить доходы бюджета на 1,6 млрд руб., в распоряжении краевой администрации по-прежнему остается неплохая финансовая заначка в виде налога на прибыль. Дело в том, что сегодня уже можно с уверенностью утверждать, что прогноз поступлений по нему на 2005 г. занижен как минимум на 400-500 млн руб.
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