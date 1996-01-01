www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Свистать всех в "Единую Россию"!?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В партии "Единая Россия", в которой состоят первые лица Владивостока и Приморья и другие идеологически грамотные чиновники, пополнение. На этот раз не за счет чиновников, а за счет трудового народа: дворников, мусоропроводчиков и других служителей жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом нам сообщил анонимный работник владивостокского ЖЭУ-28, на базе которого организована первичная партийная организация "Единой России". Мужчина испуганно рассказал, что ему и его коллегам начальница предлагает на выбор два варианта - либо вступить в партию, либо подписать заявление на увольнение. Правда все это или нет, мы спросили у начальника ЖЭУ Людмилы ХРИСТОФОРОВОЙ.

- Ну что вы?! - совершенно искренне удивилась женщина, услышав такое, и рассказала, что коллектив сложный, люди всякие - на работу ведь берут всех желающих, в том числе и любителей крепких напитков, и возможно, кто-то из них что-то недопонял.

По словам Христофоровой, у них на базе ЖЭУ действительно создана партийная организация от "ЕР". Все это необходимо для сплоченности коллектива. А без такого ценного свойства порядка в обслуживаемом жилом фонде не видать.

- У меня дворник на днях заявила: "Хочу в партию!", - рассказала Людмила Ивановна, которая сама уже 4 года состоит в пропрезидентском объединении. - Она раньше никогда особой организованностью не отличалась, выпить любит. А сейчас, значит, осознала!

Правда, приведет ли осознание необходимости вступить в партию к тому, что дворничиха возьмется за ум и станет образцовым тружеником метлы и скребка, начальница ЖЭУ спрогнозировать затруднилась. Зато откровенно сказала, что, будучи партийными, им будет проще контактировать не только с жителями-соратниками по идеологии, но и с властями.

- Значит, "Единую Россию" вы выбрали только потому, что там все наше руководство состоит? - поинтересовалась я.

- Ну что вы, - смущенно ответила женщина. - Просто мне близка и понятна идеология этой партии. И другим тоже близка. У нас есть и коммунисты, и ЛДПРовцы, но все-таки единороссов больше...

Кстати, в партийную организацию входят не только работники ЖЭУ, но и люди из обслуживаемого жилого фонда по улице Котельникова. Активистов уже 29 человек. Берут всех, кто приходит.

- Мы не для мэра это делаем, а для порядка! - призналась Людмила Христофорова.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru