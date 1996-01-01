Свистать всех в "Единую Россию"!?

В партии "Единая Россия", в которой состоят первые лица Владивостока и Приморья и другие идеологически грамотные чиновники, пополнение. На этот раз не за счет чиновников, а за счет трудового народа: дворников, мусоропроводчиков и других служителей жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом нам сообщил анонимный работник владивостокского ЖЭУ-28, на базе которого организована первичная партийная организация "Единой России". Мужчина испуганно рассказал, что ему и его коллегам начальница предлагает на выбор два варианта - либо вступить в партию, либо подписать заявление на увольнение. Правда все это или нет, мы спросили у начальника ЖЭУ Людмилы ХРИСТОФОРОВОЙ.

- Ну что вы?! - совершенно искренне удивилась женщина, услышав такое, и рассказала, что коллектив сложный, люди всякие - на работу ведь берут всех желающих, в том числе и любителей крепких напитков, и возможно, кто-то из них что-то недопонял.

По словам Христофоровой, у них на базе ЖЭУ действительно создана партийная организация от "ЕР". Все это необходимо для сплоченности коллектива. А без такого ценного свойства порядка в обслуживаемом жилом фонде не видать.

- У меня дворник на днях заявила: "Хочу в партию!", - рассказала Людмила Ивановна, которая сама уже 4 года состоит в пропрезидентском объединении. - Она раньше никогда особой организованностью не отличалась, выпить любит. А сейчас, значит, осознала!

Правда, приведет ли осознание необходимости вступить в партию к тому, что дворничиха возьмется за ум и станет образцовым тружеником метлы и скребка, начальница ЖЭУ спрогнозировать затруднилась. Зато откровенно сказала, что, будучи партийными, им будет проще контактировать не только с жителями-соратниками по идеологии, но и с властями.

- Значит, "Единую Россию" вы выбрали только потому, что там все наше руководство состоит? - поинтересовалась я.

- Ну что вы, - смущенно ответила женщина. - Просто мне близка и понятна идеология этой партии. И другим тоже близка. У нас есть и коммунисты, и ЛДПРовцы, но все-таки единороссов больше...

Кстати, в партийную организацию входят не только работники ЖЭУ, но и люди из обслуживаемого жилого фонда по улице Котельникова. Активистов уже 29 человек. Берут всех, кто приходит.

- Мы не для мэра это делаем, а для порядка! - призналась Людмила Христофорова.