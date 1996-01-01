Выборы с рыбным душком

Самая настоящая война разворачивается сегодня на Камчатке в преддверии выборов местного губернатора, которые состоятся в декабре уходящего года. Война, к счастью, пока предвыборная, но ее отголоски уже напрямую затрагивают и Приморье.

Так, например, на прошлой неделе в крае с неофициальным визитом побывали представители одного из кандидатов, которые первым делом прошлись по кабинетам депутатов краевого парламента с просьбой оказать помощь в подборе компромата на их бывшего коллегу и также кандидата в губернаторы Камчатки Олега КОЖЕМЯКО.

Любопытно, что сопровождал камчатских гостей представитель приморского отделения "Яблока" Кирилл КОСИЛОВ, из чего методом исключения можно сделать предположение, что они прибыли от одного из основных претендентов на кресло губернатора Камчатки главы Усть-Камчатского района Бориса НЕВЗОРОВА. Ну, в самом деле, у "красного" Владимира МАШКОВЦЕВА и пока еще действующего губернатора с "яблочниками" ничего общего нет. Еще один претендент Александр ДУДНИКОВ позиционирует себя как единоросс. Остальные кандидаты далеко отстали от лидеров. Остается только Борис Невзоров.

Не пытайтесь ворошить в памяти какие-либо воспоминания, связанные с этим именем. Приморцам он абсолютно неизвестен. И вообще данная ситуация привлекла наше внимание не фамилиями или именами - нас Камчатка вроде бы не касается, а основным лейтмотивом камчатских выборов, который сегодня очевидным образом выходит на первый план, выплескиваясь новой для камчадалов "содержательностью" за пределы полуострова. Так вот, борьба за кресло камчатского губернатора сегодня представлена как борьба двух рыбных мафий - камчатской и приморской. Кожемяко в этом раскладе, естественно, отводится роль представителя мафии приморской. Но самое любопытное, что представляет он не себя, а, не поверите, губернатора Сергея ДАРЬКИНА и мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, за которыми стоят крупнейшие рыбодобывающие компании края.

Более абсурдной связки, учитывая историю длительного противостояния между Дарькиным и Кожемяко, придумать, конечно, сложно. Но это у нас, в Приморье. На Камчатке же тема эмиссарства Олега Кожемяко проходит "на ура", и, по нашей информации, его рейтинги последние несколько недель неуклонно ползут вниз. Сложно сказать, участвует ли в этой пиар-операции приморский "белый дом". В принципе, у Сергея Михайловича и Владимира Викторовича есть основания опасаться избрания Кожемяко. Понятно, что доступ их бывших компаний к рыбным местам Камчатки в этом случае будет крайне осложнен. Эта проблема представляется тем серьезней, чем ближе дата переизбрания приморского губернатора, судьба которого отныне зависит от президента ПУТИНА. Какое решение примет президент - пока не ясно, а значит, не ясно, на какой полноценный бизнес может рассчитывать ныне правящая элита края - передавать преемнику "все, что нажито непосильным трудом" и возвращаться в море, либо продолжать довольно успешный процесс монополизации приморской экономики, что приносит гораздо большие дивиденды.

Единственный нелогичный момент в рассуждениях о пиар-игрищах "белого дома" на стороне противников Кожемяко заключается в принципиальном вопросе кого в Приморье считать рыбной мафией? Ну не Дарькина же с Николаевым. И вряд ли они давали согласие на использование своих имен именно в этом качестве, дабы напугать камчатских избирателей. Вполне вероятно, что соперники Кожемяко в этом направлении действуют самостоятельно, а если организовывают какие-то совместные с "белым домом" контрагитационные акции, то, скорее всего, на среднем уровне краевой администрации, занимающейся, как это у нас принято говорить, "связями с общественностью".

Кстати, вполне вероятно, что версия представительства приморской мафии на Камчатке в лице Кожемяко - это наброски к более изящной версии о мафиозности самого Кожемяко. В поисках компромата для этой пиар-акции, по информации "ЗР", в Приморье прибыло уже несколько групп журналистов. Известно об их обращениях с "деловыми предложениями" сразу в несколько приморских газет. О реакции газет на эти обращения мы пока ничего сказать не можем, но, на всякий случай, можем бесплатно проконсультировать залетных любителей "чернухи", что они ищут не совсем там. Все, что можно было использовать против Кожемяко, опубликовано в газете "Известия" несколько лет назад депутатом Госдумы г-ном РЕЗНИКОМ. Цикл его статей назывался "Мафия и море". В одной из них утверждается, между прочим, что, еще будучи премьером, по поручению президента ЕЛЬЦИНА Владимир Путин первым разобрался в проблемах рыбной отрасли, а свое президентство начал с ее реорганизации.

Следствием этой реорганизации стали и уголовные дела против высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства, а также администрации Магаданской области. Однако Кожемяко, который фигурировал в "Известиях" как один из главных браконьеров, участи угодивших под суд чиновников избежал. Мало того, что избежал, но, по нашей информации, на камчатских выборах пользуется негласной поддержкой Кремля. Получается, что либо Путин в свое время не во всем разобрался, либо Резнику предоставили не совсем достоверную информацию. Но, если из чего-то и можно раздуть образ Кожемяко, как врага камчатского народа, то только из этой не совсем понятной антирыбацкой истерии двух или трехлетней давности.

Приморские же депутаты, с которыми встречаются представители соперника Кожемяко, о своем бывшем коллеге плохое вряд ли скажут. В его родной вотчине - Преображении - бывшего приморского сенатора обожают. Не исключаем, что есть какие-то проблемы в камчатских пенатах Кожемяко - Тымлате и поселке Озерный, если не ошибаемся. Но это, как говорится, на месте виднее.