Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трудные бюджеты
Как сообщил министр финансов Александр КАЦУБА, задание по мобилизации доходов за 2004 год выполнено на 105,5%, собственные доходы бюджета возросли на 8%. По информации министра, бюджет края был исполнен с дефицитом 4,3 млрд руб. (расходы 33,1 млрд руб., доходы - 28,8 млрд руб.).
Для сравнения, по данным крайстата, на 1 декабря консолидированный бюджет исполнен по доходам на сумму 25864,1 млн руб. и по расходам - 29046 млн руб. (дефицит 3,2 млрд руб.); на 1 января 2005 года собрано налогов и других обязательных платежей на 20,9% больше, чем на 1 января 2004 года.
В то же время, отметил министр финансов, целый ряд краевых министерств и ведомств, муниципальных образований не выполнили контрольные показатели по доходам. Среди них - Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, еще четыре района края, предприятия жилищно-коммунальной сферы, топливной, пищевой промышленности, строительства и машиностроения.
Наступающий год, по мнению А. Кацубы, будет еще сложнее. В связи с грузом выплат, который влечет за собой закон о монетизации, общий объем выпадающих средств, которые не возмещаются федеральным бюджетом, составляет 2,9 млрд руб. Резко возрастает социальная направленность бюджета, финансирование статей которой в этом году займет более половины всех собранных средств. В связи с этим министр четко определил главные задачи бюджетной политики правительства: четкое выполнение заданий по мобилизации доходов, обеспечение сбалансированности бюджета и поиск дополнительных источников дохода.
Заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ отметил, что в числе приоритетов остаются задачи привлечения в экономику края российских и иностранных инвестиций, внедрение современных технологий по переработке сырьевых запасов края (лес, рыба, уголь), модернизация предприятий машиностроения, поиск новых рынков сбыта, тщательная экономия во всем и на всем.
Губернатор края Виктор ИШАЕВ подчеркнул, что, несмотря на все сложности с бюджетом, главными задачами правительства являются рост доходов населения на основе подъема экономики, общего благосостояния края и создание привлекательных условий жизни в регионе.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Большинство учителей в опросе признались в этом