Трудные бюджеты

Как сообщил министр финансов Александр КАЦУБА, задание по мобилизации доходов за 2004 год выполнено на 105,5%, собственные доходы бюджета возросли на 8%. По информации министра, бюджет края был исполнен с дефицитом 4,3 млрд руб. (расходы 33,1 млрд руб., доходы - 28,8 млрд руб.).

Для сравнения, по данным крайстата, на 1 декабря консолидированный бюджет исполнен по доходам на сумму 25864,1 млн руб. и по расходам - 29046 млн руб. (дефицит 3,2 млрд руб.); на 1 января 2005 года собрано налогов и других обязательных платежей на 20,9% больше, чем на 1 января 2004 года.

В то же время, отметил министр финансов, целый ряд краевых министерств и ведомств, муниципальных образований не выполнили контрольные показатели по доходам. Среди них - Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, еще четыре района края, предприятия жилищно-коммунальной сферы, топливной, пищевой промышленности, строительства и машиностроения.

Наступающий год, по мнению А. Кацубы, будет еще сложнее. В связи с грузом выплат, который влечет за собой закон о монетизации, общий объем выпадающих средств, которые не возмещаются федеральным бюджетом, составляет 2,9 млрд руб. Резко возрастает социальная направленность бюджета, финансирование статей которой в этом году займет более половины всех собранных средств. В связи с этим министр четко определил главные задачи бюджетной политики правительства: четкое выполнение заданий по мобилизации доходов, обеспечение сбалансированности бюджета и поиск дополнительных источников дохода.

Заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ отметил, что в числе приоритетов остаются задачи привлечения в экономику края российских и иностранных инвестиций, внедрение современных технологий по переработке сырьевых запасов края (лес, рыба, уголь), модернизация предприятий машиностроения, поиск новых рынков сбыта, тщательная экономия во всем и на всем.

Губернатор края Виктор ИШАЕВ подчеркнул, что, несмотря на все сложности с бюджетом, главными задачами правительства являются рост доходов населения на основе подъема экономики, общего благосостояния края и создание привлекательных условий жизни в регионе.