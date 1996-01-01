Ибадова сменил Полушин

Депутатам Законодательного собрания Приморья представили нового председателя комитета по работе с представительными органами власти администрации края. На этом посту Виктор ПОЛУШИН сменил Али ИБАДОВА, который, по информации отдела кадров администрации, уволился по собственному желанию.

Виктор Полушин - коренной приморец, окончил юридический факультет ДВГУ, в последнее время работал адвокатом. По его словам, в новой должности, на которую его назначил Сергей ДАРЬКИН, он будет представлять губернатора в Законодательном собрании, оформлять его законодательные инициативы, содействовать их продвижению и сотрудничать с депутатами по другим законопроектам.