Громоотвод, который во всем разберется

В минувший четверг во Владивостоке был представлен журналистам новый главный федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЬЯНЦ, сменивший уехавшего работать в Хабаровск Сергея ШЕРСТЮКА.

Евгений Александрович сразу заявил, что он не из тех людей, которые, приходя на какую-то должность, пытаются разрушить уже сделанное до них. В частности, он отметил, что реформирований аппарата не будет. "Я не сторонник менять все в первый день, - сказал Авакумьянц. - Пока я удовлетворен той рабой, которая была сделана здесь до меня".

Рассказывая о своих ближайших планах, инспектор подчеркнул, что главное сейчас - разобраться с реформой по монетизации льгот. "То, что реформа готовилась 9 месяцев и оказалась не готова, - большая наша беда", - сделал вывод Авакумьянц. И похвастался, что после проведенного полпредством совещания у вице-губернатора ГЕЛЬЦЕРА региональным льготникам добавили по 100 руб. Еще, по словам инспектора, заслугой работы полпредства можно считать уже, например, то, что если за первый месяц выдали около 7 тыс. льготных рецептов, то за одну прошедшую неделю - 4 тыс. Тем не менее, по мнению Авакумьянца, в Приморье "нехороший баланс по протестной активности". "Прошло 8 протестных митингов, - пояснил инспектор. - И только 2 - с разъяснением тонкостей реформы. Значит, мало работают администрация, службы соцзащиты. Надо собирать людей и не бояться им все объяснять". Авакумьянц и сам готов объяснять, работая с обращениями граждан. "Мы не имеем права отказывать гражданам, - сказал он. - И здесь мы являемся громоотводом для глав администраций муниципальных образований".

Федеральный инспектор объявил также о том, что намерен жестко контролировать реформу жилищно-коммунального хозяйства, а также вопрос с общественным транспортом. По его словам, цены на проезд везде неоправданно завышены. В том числе в Хабаровске и во Владивостоке. Авакумьянц намекнул, что он готов в этой сфере ставить вопрос ребром. Разобраться во всем, признался инспектор, - его хобби.