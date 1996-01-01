Главный счетовод краевого парламента

Фигура председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Законодательного собрания Приморского края в последнее время весьма часто на слуху. Похоже, в краевом парламенте появилось весьма эффективно работающее подразделение, которое дает депутатам дополнительные козыри для выстраивания конструктивных отношений с исполнительной властью.

Фамилия Алексея СУХОВА, занимающего эту должность с января прошлого года, неоднократно упоминалась в СМИ в связи с теми или иными проверками КСП, но до сих пор от каких-либо контактов с прессой Алексей Николаевич старался воздерживаться. Эксклюзивное интервью "ЗР" является первым выходом председателя на большую читательскую аудиторию.

- Алексей Николаевич, можно для начала прояснить ситуацию с вашим назначением на должность председателя КСП. От некоторых фигурантов ваших проверок мне приходилось слышать не очень приятные для вас упреки в непрофессионализме, но, я думаю, абы кого в председатели КСП не возьмут?

- Я тоже так думаю. До моего назначения на эту должность я 10 лет работал в управлении валютного контроля ЦБ РФ по Приморскому краю. Что это такое, полагаю, объяснять не нужно. Сотни проверок по всему краю, очень схожих с тем, чем я занимаюсь сейчас. Так что к упрекам, о которых вы упомянули, я отношусь спокойно: обычная реакция проверяемых на действия проверяющих. Хотя могу отметить, что в суд по предъявленным разногласиям с выводами КСП нас еще никто не вызывал, а краевая прокуратура в подавляющем большинстве случаев эти выводы подтверждает.

- А где же в таком случае громкие уголовные дела, скандальные отставки в связи с выявленными нарушениями? Один только ваш отчет по программе "Квартира молодой семье", как мне кажется, мог бы лечь в основу не одного тома судебных разбирательств.

- Мы не ставим перед собой целью что-то закрыть, кого-то посадить или уволить. Для нас важно, чтобы выявленные нарушения были устранены и в дальнейшем не повторялись. О "Квартире молодой семье". Здесь речь идет о двух проверках - самой программы и генерального подрядчика, который задействован и в ряде других краевых целевых программах. Так вот "Квартиру" мы решили отработать через депутатские комитеты. Поскольку они более весомая сила в переговорах с исполнительной властью. Кроме того, крайне важно максимально вовлечь в работу депутатов, чтобы при принятии и контроле других целевых программ они делали это более аргументировано.

На мой взгляд, решать вопросы именно так сегодня эффективнее и быстрее. В прокуратуре расследования в связи с загруженностью нередко затягиваются на неопределенный срок. Пример - наша проверка Седанкинского дома ветеранов. Сначала расследованием по ее результатам занималась районная прокуратура, которая приняла решение, что нарушений нет. Затем краевая прокуратура это решение отменила и направила дело на доследование, которое продолжается до сих пор.

Скажем, определение генподрядчика в рамках программы "Квартира молодой семье" без проведения конкурса... Нарушение? Нарушение. Но генподрядчик тут, получается, вообще ни при чем, его просто назначили, и спросить с исполнительной власти за такое назначение могут только законодатели.

- А как исполнительная власть реагирует на выявленные нарушения?

- Пока не очень оперативно, и это серьезная проблема, поскольку неэффективное расходование бюджетных средств - это болезнь не только краевого бюджета Приморского края. Я недавно вернулся с седьмой конференции контрольно-счетных органов, прошедшей в Москве, и был приятно удивлен, что мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ не стесняется говорить о существовании этой проблемы и в столице. Но он, по крайней мере, борется и с теневыми тендерами и распределением подрядов вне конкурсов. У нас стараются отстраниться, и делают вид, что ничего не происходит. Хотя по результатам практически любой проверки выявляются нарушения, и средства при этом фигурируют очень большие.

- Помимо "Молодой семьи" можете привести еще примеры нарушений, где фигурируют большие суммы бюджетных средств?

- Пожалуйста, "Примтеплоэнерго". Понятно, что предприятие убыточно по своей сути и требует постоянных капитальных вложений. Но деньги, которые инвестируются в экономику предприятия, осваиваются из ряда вон плохо.

Другая проблема - тарифообразование в сфере ЖКХ. Стоимость топлива - это до 40-50% расходов. Тендеры проводятся в марте, основные поставки - в августе-сентябре. При этом во время тендеров на уголь НДС и ж/д тарифы не учитываются, в результате наши компании не могут выиграть ни один конкурс по твердому топливу. Они заявляют цены по себестоимости производства тонны угля в крае, а сторонние участники конкурса называют более низкую себестоимость добычи где-нибудь с Кузбасса. Только никто не говорит, что, когда эту тонну привезут сюда через полгода и через полстраны, она уже будет стоить не 300, а 900 руб.

В чем-то схожая ситуация по жидкому топливу. В марте выигрывает цена за тонну условно в 3 000 руб., а в сентябре ее привозят сюда за 4 500. Я спрашиваю, почему такое увеличение? Они ссылаются на контракт, который, позволяет увеличивать цену. Так зачем, спрашивается, вообще тогда тендер проводить? Рыночное изменение цены - это уровень инфляции, а не в несколько раз выше официального уровня инфляции. Мне отвечают: вы не понимаете - нефтяным компаниям нужно планировать свою работу. А краевому ЖКХ и бюджету работу планировать что ли не надо?

- Но есть тенденция к изменению ситуации?

- Определенный перелом в отношениях проверяющих и проверяемых все-таки происходит. В частности, мы сегодня достаточно успешно выстраиваем отношения с департаментом финансов краевой администрации и лично первым вице-губернатором Александром КОСТЕНКО, от которых получаем уже не формальные отписки, а нормальные ответы на наши запросы. Одним из заметных достижений такой конструктивной работы стал, на мой взгляд, закон о краевом бюджете на 2005 г. Впервые в бюджете досконально расписаны ведомственная и функциональная классификации расходов. Основная заслуга в появлении такого варианта главного финансового документа края принадлежит, конечно, депутатам, но и мы приложили к этому усилия, вовремя предоставив необходимое заключение.

- Ну, хорошо, с бюджетом получилось. А с тендерами, когда ситуация придет в норму? Или это легальная система оформления конкурсов задним числом, а то и вовсе раздавать подряды без конкурсов приближенным коммерческим структурам?

- Отсутствие тендера - это, конечно, нарушение. Проблема усугубляется тем, что федеральное законодательство, в частности бюджетный кодекс, предоставляет сегодня гораздо больше полномочий исполнительной власти, а контролирующие функции остаются на прежнем уровне. Мы пытались прописать в краевом административном кодексе некоторые полномочия КСП, в частности, составление административных протоколов, обращения в суд с исками к чиновникам, которые отказывают в предоставлении той или иной документации. Пока не получилось...

Есть инициатива и по внесению статей в законопроект "О бюджетном устройстве" - здесь мы хотели бы получить доступ к программному обеспечению по исполнению бюджета края. По понятным причинам такие наши инициативы наталкиваются на противодействие исполнительной власти, но, я надеюсь, что депутаты смогут реализовать задуманное.

- А федералы не могут помочь реализовать задуманное?

- Кого вы имеете в виду?

- Ну, хотя бы полпредство.

- Полпредство может играть существенную роль в усилении роли КСП. Я сужу об этом по полпреду Приволжского федерального округа Сергею КИРИЕНКО. Вижу его уже на двух всероссийских конференциях контрольно-счетных органов, и могу с уверенностью сказать, что он, действительно, человек заинтересованный. Он добился того, что на территории Приволжского округа есть представительство Счетной палаты РФ.

Координации деятельности контрольно-счетных органов Дальневосточного федерального округа, улучшению их взаимодействия с правоохранительными органами планируется посвятить и одно из заседаний при полпредстве Пуликовского. Это напрямую связано с заседанием регионального совещания парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" и отделения Ассоциации контрольно-счетных органов в Дальневосточном округе, состоявшегося 15 сентября во Владивостоке.

- Поскольку вы опять затронули тему конференций, то хотелось бы услышать от первоисточника, чем вызван интерес председателя Счетной палаты РФ Сергея СТЕПАШИНА к Приморью в связи с первоочередными проверками по монетизации?

- А кто вам сказал, что у Счетной палаты есть особый интерес к Приморью? Я не слышал, чтобы тема Приморья и Дальнего Востока вообще каким-то особым образом поднималась на конференции. Да и не считаю нашу ситуацию из ряда вон выходящей в сравнении с тем, что происходит в других регионах.

- Но проверку-то у нас проводить собираются?

- Она уже идет. Но это всего лишь одна из 38 контрольных проверок, и, кстати, начались они в 34 регионах практически одновременно. В Благовещенске даже раньше, чем у нас.

- Вы уже упомянули, что прошлом году во Владивостоке состоялась совещание контрольно- счетных палат дальневосточных представительных органов власти. Выступления докладчиков показались мне неким соревнованием на предмет того, кто больше выявил нарушений. Количество выявленных нарушений, действительно, главный критерий эффективности работы КСП?

- На самом деле мне очень не хотелось, чтобы это совещание произвело именно такое впечатление. Но нужно учесть, что оно состоялось впервые за последние 10 лет, по нашей инициативе, и, наверно, в чем-то оказалось несколько противоречивым. Но уверяю вас, что цель нашей работы не выявить как можно больше нецелевого использования бюджетных средств, а предупредить эти явления. Наверно, это сродни работе сотрудника ГАИ - для него ведь должно быть важно не штрафов больше выписать, а чтобы аварий было меньше. Точно так же и для нас оптимально, когда бюджетные деньги будут распределяться максимально эффективно и в интересах населения.