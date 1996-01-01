Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бюджет пустили в расход
Свершилось. Бюджет, который обычно в Хабаровском крае принимали загодя, нынче принят со значительным опозданием. Но, слава всем участникам процесса, все-таки принят. Дефицит не шуточный - 1,1 млрд руб. Доходы запланированы в размере 22,2 млрд руб., расходы - 23,3 млрд руб.
Драма нынешнего бюджета заключается в том, что из него исключена самая дорогая для хабаровского губернатора и нужнейшая для всех жителей края строчка - о финансировании хабаровского газопровода. 1,5 млрд руб., которые планировались на его строительство в нынешнем году, переброшены на социальные нужды. Они амортизировали госзатею с монетизацией. Ничего не скажешь, дорогая цена.
Что, теперь газа в Хабаровске не будет? Долго решал этот вопрос губернатор Виктор ИШАЕВ. Ключевым моментом для него явился недавний приезд в Хабаровск главы "Роснефти" Сергея БОГДАНЧИКОВА, во время которого тот согласился купить у хабаровчан их трубу. Но обставил тему условностями: "Роснефти" нужно еще отдаться "Газпрому", а это - не месяц - два. Поэтому и решилось правительство на болезненный секвестр. Еще несколько месяцев можно продержаться на кредитах, а затем все скопом продать богатым нефтяникам.
- Таким образом, - говорит заместитель председателя, министр экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, - мы не только вернем все вложенные в трубу деньги, но и обеспечим его быстрейший ввод.
Нынешний бюджет при его дефиците, увеличившейся расходной базе и ограниченных источниках пополнения за счет местных возможностей я бы назвал бюджетом надежд. Во-первых, надежды на продажу газопровода. Во-вторых, на приход крупных инвесторов и серьезные российские и иностранные инвестиции. В-третьих, на развитие приграничного сотрудничества с Китаем и использование обширнейших возможностей этой страны.
И все-таки будет трудно. Всем. Так что лучше затянуть пояса сразу и работать, работать, работать.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин