Бюджет пустили в расход

Свершилось. Бюджет, который обычно в Хабаровском крае принимали загодя, нынче принят со значительным опозданием. Но, слава всем участникам процесса, все-таки принят. Дефицит не шуточный - 1,1 млрд руб. Доходы запланированы в размере 22,2 млрд руб., расходы - 23,3 млрд руб.

Драма нынешнего бюджета заключается в том, что из него исключена самая дорогая для хабаровского губернатора и нужнейшая для всех жителей края строчка - о финансировании хабаровского газопровода. 1,5 млрд руб., которые планировались на его строительство в нынешнем году, переброшены на социальные нужды. Они амортизировали госзатею с монетизацией. Ничего не скажешь, дорогая цена.

Что, теперь газа в Хабаровске не будет? Долго решал этот вопрос губернатор Виктор ИШАЕВ. Ключевым моментом для него явился недавний приезд в Хабаровск главы "Роснефти" Сергея БОГДАНЧИКОВА, во время которого тот согласился купить у хабаровчан их трубу. Но обставил тему условностями: "Роснефти" нужно еще отдаться "Газпрому", а это - не месяц - два. Поэтому и решилось правительство на болезненный секвестр. Еще несколько месяцев можно продержаться на кредитах, а затем все скопом продать богатым нефтяникам.

- Таким образом, - говорит заместитель председателя, министр экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, - мы не только вернем все вложенные в трубу деньги, но и обеспечим его быстрейший ввод.

Нынешний бюджет при его дефиците, увеличившейся расходной базе и ограниченных источниках пополнения за счет местных возможностей я бы назвал бюджетом надежд. Во-первых, надежды на продажу газопровода. Во-вторых, на приход крупных инвесторов и серьезные российские и иностранные инвестиции. В-третьих, на развитие приграничного сотрудничества с Китаем и использование обширнейших возможностей этой страны.

И все-таки будет трудно. Всем. Так что лучше затянуть пояса сразу и работать, работать, работать.