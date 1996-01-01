Нельзя мешать снотворное с пургеном

На минувшей неделе в Приморье прошел первый семинар Школы Публичной Политики, являющейся одной из образовательно-просветительских программ общественной организации "Открытая Россия". Тема первого семинара была выбрана более чем актуальная - "Проблемы развития политической системы в России".

Корреспондент "ЗР" встретился с одним из лекторов семинара - директором Института проблем либерального развития, а в недавнем прошлом депутатом Госдумы РФ Юлием НИСНЕВИЧЕМ.

- Юлий Анатольевич, удивительно, что открытие ШПП в Приморье совпало по времени с историческим событием - первым назначением губернатора по представлению президента...

- Я бы назвал это событие не столько историческим, сколько символическим. Власть начинает назначения с того губернатора, который олицетворяет собой отказ от принципа, ради которого эти назначения и были придуманы. Ведь можно было назначить кого угодно - у вас нет проблем с кандидатами. Но начать именно с ДАРЬКИНА... Это очень символично.

- А для меня более символичным показался комментарий полпреда ПУЛИКОВСКОГО, который сказал, что нельзя разбрасываться такими классными менеджерами, как Дарькин. То есть президентская мотивация назначения оказалась кардинально интерпретированной.

- Думаю, главным мотивом здесь является то, что Дарькин -это человек, с которым можно легко договориться, и понятно как. К сожалению, если так будет продолжаться, то мы по всей стране получим губернаторов, с которыми можно легко договариваться на взаимном удовлетворении экономических интересов, но не во благо проживающего на той или иной территории населения.

- В чем тогда интерес для назначаемых?

- Интерес в сохранении тесной связки власти и бизнеса. Пока эта связка будет существовать, власть будет оставаться объектом их самого пристального интереса. Как мне сказали, Дарькин в свое время начинал с 7 пароходов, а теперь в его бывшей компании количество судов перевалило за 70. Все понятно?

- Не все. Если Дарькин - символ каких-то неблаговидных вещей, которые творят сегодня политические кланы в тесной связке с бизнесом, то почему ХОДОРКОВСКИЙ - символ борьбы за конституционные права и знамя притесняемой либеральной идеи? Он ведь тоже начинал в свое время не со стартового капитала в $ 10 млрд?

- Нынешняя бизнес-элита страны происхождением большей частью обязана молодому энергичному поколению комсомольско-партийных работников, которые на заре перестройки конвертировали свои связи в частную собственность. Многие из них оказались эффективными собственниками, в том числе и Ходорковский. Но когда начался нынешний передел, никто не учитывал такое понятие, как эффективность менеджмента. Это, помимо, конечно, политических вещей, главное, что беспокоит всех, кто еще надеется, что страна все-таки идет по пути рыночных преобразований. Ведь естественная смена неэффективных собственников - один из двух главных механизмов рынка. Первый механизм - спрос-предложение в 90-х мы запустили. А второй - не работает. Либо работает в интересах правящего клана с точностью до наоборот, а значит, в ущерб экономике и социальной политике. С этих позиций Ходорковский, действительно, жертва. Жертва политических интриг правящей номенклатуры.

- А ПУТИН - это такой злой гений?

- Путин - дисциплинированный представитель своего клана, и судьба России, по моим ощущениям, его мало волнует. Это власть временщиков, напоминающая по своей конструкции советскую номенклатуру, и в этом смысле мы по-прежнему пребываем в советском управленческом кризисе. Если в начале 90-х обострение этого кризиса закончилось развалом СССР, то сейчас мы ускоренными темпами движемся к развалу России. Я не утверждаю, что именно этим все и закончится, но тенденции, к сожалению, таковы. Причем даже если отталкиваться от логики самой власти, которая вроде бы хочет построить вертикаль управления, но все ее действия направлены на разрушение собственных целей. Назначение губернаторов - тому подтверждение.

- Каким образом это можно считать подтверждением?

- Да самым прямым. Нам четыре года рассказывали о строительстве вертикали власти, и вдруг выясняется, что такая система управления не работает. Зачем менять детали в совершенно не оправдавшей ожидания конструкции? Я уже не говорю о том, что в современном мире вертикальная система управления вообще не эффективна. Это же середина XX века. Просто дикость какая-то. Все государства давно децентрализуются, а мы все строим и красим вертикаль, на самом деле семимильными шагами приближаясь к развалу. Одно время я предполагал, что точка излома возникнет на рубеже 2007-12 гг., но теперь у меня появились подозрения, что это произойдет гораздо раньше, если все будет продолжаться в том же ключе.

- То есть вы наверняка считаете, что нынешнее падение рейтинга президента - это не случайность в связи с монетизацией, а тенденция?

- Уверен, что тенденция. Власть уже бездарно среагировала на проблемы первого и самого простого этапа монетизации, связанные с транспортом. И ведь это вопрос, который можно было, не доводя до протестных выступлений, решить деньгами. Дальше будет гораздо тяжелее. Неизбежно продолжение конфликта по линии ЖКХ. Вот здесь деньгами решить проблему очень сложно.

- Ну а в чем просчет-то?

- Сама по себе идея монетизации рациональна, но, извините, ее надо делать совершенно другими методами, максимально корректно и осторожно, учитывая интересы всех социальных групп. Здесь не было чисто экономического решения. Зачем, например, лишили льгот ветеранов войны? Для многих из них важны не столько деньги, которыми заменили льготы, сколько признание их заслуг перед родиной, коими и являлись льготы. Их не так много осталось, зачем было делать такие глупости? Вдобавок ко всему монетизацию у нас совместили с административной реформой, что нельзя было делать категорически. Как сказал один наш эксперт, это все равно, что принимать снотворное одновременно с пургеном. Эффект будет такой же. Я уж не говорю о сути административной реформы, в результате которой количество федеральных органов власти увеличится в полтора раза.

- Знаете, если честно, то лично для меня представляет большую сложность расставаться с иллюзиями. В 2000 г. я голосовал за Путина и до последнего пытаюсь найти какие-то обстоятельства, которые его как-то изменили...

- Он всегда был таким. Просто у меня есть ощущение, что года полтора назад члены его клана сказали: Владимир Владимирович, у вас неплохо получается на Западе, вот вы этим и занимайтесь, а в стране мы как-нибудь сами управимся. И теперь складывается впечатление, что он не только не управляет, а даже не понимает, что происходит. Живет в какой-то своей стране, созданной подконтрольными телеканалами. А в реальной жизни, согласно последним исследованиям социологов, у нас уже 67% населения не верят ни в какую стабильность, а 59% считают, что мы вообще движемся куда-то не туда.

- А вас, как представителя либеральной идеи, это радует? Чем хуже, тем лучше...

- Абсолютно, нет! На самом деле у меня был небольшой шок, когда в одном из регионов мне сказали: может, это и к лучшему, если все развалится. К таким вещам нельзя относиться политически. Я живу в этой стране и никак не могу считать ее развал благом. Она же вместе со мной развалится. И если люди так реагируют на действия власти, то это очень плохой симптом. Это говорит о том, что власть делает бездарные вещи, и этому нужно противостоять.