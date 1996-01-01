Нагрудные сердца от "Единой России"

Первоклассники Владивостока теперь, судя по всему, могут совершенно спокойно переходить дорогу даже в сумерках. Детей будет видно за версту - по розовым светоотражающим значкам в виде сердечек. Идея таким образом обезопасить школьников от лихих водителей принадлежит региональному отделению партии "Единая Россия" Первореченского района.

Единороссы закупили в Москве 200 значков. Столичные школьники, уже привыкли щеголять с такими значками. Теперь возможность появится и у владивостокских первоклашек. Как рассказала секретарь политсовета Первореченского района партии "Единая Россия" Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, в первую очередь "сердца" отдадут в школы, которые находятся в зоне повышенной опасности.

Значки, которые любопытные дети сразу начали мять, складывать и пробовать на зуб, обошлись "единороссам" не очень дорого: по 20 руб. за штуку. А если нагрудный "фонарик" сломается или потеряется, взамен обещают выдать новый.