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Ситуацию со спасскими выборами решит суд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Избирательная комиссия Приморского края обратилась в Приморский краевой суд с заявлением о назначении даты выборов депутатов Думы и главы Спасского муниципального района.

Как сообщили в избиркоме, срок полномочий депутатов Муниципального комитета и главы муниципального образования Спасский район истек в декабре 2004 г. Несколькими месяцами ранее, в августе 2004 г., Муниципальный комитет принял решение совместить голосование на муниципальных выборах с выборами губернатора Приморского края, а полномочия главы и депутатов Спасского района продлить до июня 2005 г.

Между тем в связи с изменившимся порядком формирования органов государственной власти в субъектах РФ выборов губернатора в Приморье не будет. Однако Муниципальный комитет Спасского района до сих пор не назначил дату проведения муниципальных выборов.

По мнению избирательной комиссии Приморского края, бездействие Муниципального комитета Спасского района нарушает избирательные права граждан и является веской причиной для обращения в суд.

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