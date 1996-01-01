Япония купит Сахалин

Правительство Японии предоставит администрации Сахалинской области техническую помощь на сумму 150 млн иен (около $ 1,46 млн) на продвижение в регионе экономических и социальных реформ. Соответствующее соглашение было подписано на этой неделе в Южно-Сахалинске губернатором Сахалинской области Иваном МАЛАХОВЫМ и генконсулом Японии Есихисой КУРОДОЙ.

Объемы помощи по японским масштабам более чем скромные, однако сам факт такого "участия Японии" в сахалинских делах весьма примечателен. По словам опрошенных RBC daily экспертов, в Токио до сих пор считают Сахалин и ряд других районов российского Дальнего Востока "своими" территориями, которые рано или поздно войдут в состав Японии.

Исполнительное соглашение Сахалинской областью и Японией было подписано в прошлый вторник. "Япония, уделяя большое внимание развитию отношений с соседней Сахалинской областью, оказывает помощь в проведении экономических и социальных реформ в Сахалинской области, что принесет пользу не только для развития сотрудничества между сахалинскими и японскими предприятиями, а также гуманитарных обменов, но и для углубления понимания Японии со стороны Сахалинской области", - сообщается в официальном пресс-релизе, распространенном генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске. Японцы давно и охотно вкладывают свои деньги в Сахалинскую область, и при этом их не особо волнует вопрос получения прибыли.

"Япония до сих пор по инерции считает Южный Сахалин своей провинцией, которая, по их мнению, через какое-то время все равно будет японской. Поэтому они и вкладывают деньги в инфраструктуру южной части острова, помогают Сахалинской области", - сказал RBC daily эксперт аналитической группы "Конструирование будущего" Сергей БОРОВИКОВ. По его словам, японцы особенно заинтересованы в охране экологии острова. "Техногенные аварии могут повредить рыбным биоресурсам", - говорит г-н Боровиков.

Что самое интересное, Япония на Дальнем Востоке готова вкладываться не только в инфраструктуру южной части острова, но и в человеческий потенциал. "Токио традиционно выделяет значительные суммы на пропаганду японской культуры в России. Недавно прошли фестивали японского кино и культуры в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Южно-Сахалинске. На всем Дальнем Востоке люди активно изучают японский язык. Японцы помогают организовывать образовательные программы и стажировки в Японии", - отмечает Сергей Боровиков. Что касается Сахалина, то, как сказал RBC daily руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества Александр СОБЯНИН, "Япония рассматривает потерю острова как временную, однако она не заинтересована ни в депортации, ни в конфликте с русским населением". "В представлении японцев, эти люди останутся на Сахалине и Курильских островах и станут гражданами Японии. Из-за малочисленности больших проблем для японцев в виде, скажем, партизанского движения они представлять не будут. Поэтому в Токио заинтересованы во вложениях и в человеческий потенциал", - говорит г-н Собянин.

Понятно, что для России "ползучая" потеря суверенитета над дальневосточными регионами весьма опасна. У РФ свыше 60 "спорных" территорий, и поэтому ослабление позиций Москвы в одном из регионов может привести к тому, что Федерация посыплется, как карточный домик. Тем более что политика центра в отношении того же Дальнего Востока построена таким образом, что регион с каждым годом живет все более автономно. "В Москве к проблемам Дальнего Востока относятся с плохо скрываемым снобизмом. Чиновникам внутри Садового кольца лень разбираться в запущенных местных проблемах. Экономическая политика в отношении, скажем, ключевой для региона рыбной отрасли выстраивается администрацией президента по лекалам Минэкономразвития Германа ГРЕФА, полностью игнорируется мнение местного бизнеса. Поэтому часть местной бизнес-элиты морально готова к тому, чтобы подчиниться другому "центру". Кроме того, при нынешней транспортной политике, основанной на рыночном принципе, мы просто не можем удержать эти удаленные регионы в составе страны", - считает Александр Собянин.

Между тем "опасным соседом" на Дальнем Востоке для России становится не только Япония. По мнению Сергея Боровикова, гораздо большая опасность исходит не от Страны восходящего солнца, которая по-восточному "никуда не торопится", а от США. "На том же Сахалине уже существуют американские поселки, где живут граждане США, добывающие нефть на Сахалине в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Эти поселки де-факто находятся вне российской юрисдикции. Они огорожены колючей проволокой, там своя вооруженная охрана и сообщение с внешним миром замкнуто исключительно на "воздушный мост" с США", -рассказывает г-н Боровиков. По его словам, Вашингтон способен защитить интересы обосновавшихся на острове американцев и с помощью авианосцев.