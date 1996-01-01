Пропускной интерес

Пункты пропуска на приморском участке российско-китайской границы дают федеральному бюджету стабильно высокие финансовые сборы. Об этом на прошедшем в минувшую пятницу во Владивостоке заседании постоянной межведомственной региональной комиссии по пограничной политике заявил заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Петр ГОНЧАРЕНКО.

Только через международный автомобильный пункт пропуска "Пограничный-Суйфэньхэ" ежедневно проходит около тысячи человек. В 2005 г. предполагается, что поток пассажиров, туристов и предпринимателей через этот пункт пропуска возрастет до 5 тыс. В связи с этим, отметил Петр Гончаренко, с января 2005 г. пункт пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ" переводится на круглосуточный режим работы.

Однако, как отмечалось на заседании, существующие в Приморье пограничные переходы не отвечают элементарным требованиям, предъявляемым к подобным структурам. На многих из них отсутствует современная контрольная пограничная и таможенная аппаратура, нет элементарных условий для пассажиров и туристов. В итоге - многочасовые пробки, долгое таможенное оформление.

Вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ, подводя итоги заседания комиссии, заявил, что губернатор намерен во время очередной рабочей командировки в Москве ставить вопрос перед правительством о передаче пунктов пропуска субъекту федерации.