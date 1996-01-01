C новым мэром, Находка!

С 27 декабря новый мэр вступил в свои права. На официальной церемонии назначения присутствовал губернатор края Сергей ДАРЬКИН, пожелавший избранному городскому главе всяческих успехов на новом поприще. Оба мэра Находки провели несколько встреч, так что ситуация по передаче власти разительно отличалась от той, которую наблюдали жители Владивостока. Старая власть не только не препятствовала новой команде вступать в свои права, но и предложила первые десять дней поработать вместе. За что новый мэр пообещал поспособствовать в трудоустройстве тех специалистов, которые окажутся не у дел. Прежде всего это касается вице-мэров, руководителей аппарата и их главных помощников.

На пресс-конференции, где Виктор ГНЕЗДИЛОВ подвел итоги своей 17-летней работы на посту руководителя города, он отметил: "Администрация, как видите, работает, мы не убегаем от своих обязанностей. Наоборот, я даже жестче стал всех гонять. Тем более нужно учитывать, что зима у нас сегодня несколько неординарная. Так что мы поможем новой команде быстрее вникнуть в дела, чтобы в городе было меньше проблем".

Передача дел прошла цивильно

Как считает Виктор Гнездилов, задачи, которые стояли перед городской администрацией, власть выполнила на 75%. В числе нереализованных планов - асфальтирование всех дворовых проездов, на что денег в казне не нашлось. Хотя, по сути, город не дотационный, так же как и Владивосток с Уссурийском, зарабатывает хорошие деньги. Так, в этом году во все уровни бюджета перечислено 3,5 млрд руб., на 1 млрд больше, чем в предыдущем году. А городской бюджет - всего 740 млн руб.: собственные доходы плюс 80 млн руб. дотация.

Без воды ни туды и ни сюды

Еще одна проблема, с которой не справилась прежняя власть и на которой построил свою предвыборную агитацию Олег Колядин, - режимное водоснабжение. Хотя, как уверяет Виктор Гнездилов, с весны и до начала отопительного сезона Находка жила без графика. В зимний период стало сложнее - много утечек в системах теплоснабжения, 160 км наружных водоводов требуют почти 100%-ной замены. На эти цели край выделял 20 млн руб., столько же вложили из городского бюджета.

Когда-то, еще в бытность свободной экономической зоны, городские власти пытались заполучить средства на развитие городской инфраструктуры, на что, собственно, в первую очередь и рассчитывал Минфин. Но деньги ушли совсем на другие цели. Администрация города осталась в стороне при дележке столь аппетитного пирога. Единственное, что удалось сделать после того, как в административном комитете СЭЗ Находка сменилась власть, - так это отстроить 16 км водовода. В 1993 году СЭЗ приказала долго жить, поскольку был принят новый таможенный кодекс, похоронивший все надежды на создание индустриального рая в отдельно взятом городе Приморья. Тем не менее город с нетерпением ожидает принятия в следующем году федерального закона о свободных экономических зонах. И тогда, возможно, будет дан ход заявке Находки на создание российско-корейского технопарка и свободной таможенной зоны в порту Восточный.

Сноса нет, но есть культура

Следующая проблема, которая достанется по наследству Олегу Колядину, - снос ветхого и аварийного жилья. Есть программа, есть проекты, но, как всегда, нет денег. Зато если где и может новый мэр особо не напрягаться, так это культура. Как считает Виктор Гнездилов, с культурой в Находке дело обстоит отлично, работа в этом направлении считается одной из лучших не только в крае, но и на Дальнем Востоке. Находкинские художественные коллективы побеждают на различных федеральных и международных конкурсах. Гордость города - муниципальный оркестр Юрия ГОРБУЛЯ, оркестр народных инструментов, "Приморочка", "Радуга", цирк "Маленький принц" и другие. На должном уровне и спортивное движение в городе. Спортсмены Находки выигрывают не только международные соревнования, но и мировые чемпионаты.

Несмотря на то что масса проблем остается в здравоохранении, некоторые операции, которые выполняют врачи находкинских больниц, являются уникальными. Город находил средства и приобретал необходимое медицинское оборудование. К примеру, Находка была в числе первых городов Приморья, где на бюджетные средства был куплен компьютерный томограф. Правда, в то время и доллар был значительно дешевле, и предприятия могли перечислять налоги на валютный счет администрации Находки, который тогда существовал, в долларах. Кстати, это позволило не только купить томограф, но и приобрести технику для бестраншейного ремонта труб. И даже отремонтировать с ее помощью 250 метров канализации за 4 часа. Правда, в конце концов уникальное импортное оборудование было продано судебными приставами за 1,5 млн руб.

Почему ушел Гнездилов

Этот вопрос задают все: почему Виктор Гнездилов, который за полгода до выборов мэра подтверждал свою готовность участвовать в них, передумал, объявив об этом в самый последний момент? По официально озвученной версии, решение не выставлять свою кандидатуру было принято им два года назад, но держалось в большом секрете. Поскольку нельзя было расхолаживать аппарат и вызывать всяческие брожения в обществе. Неофициальные же источники утверждают, что на решение Гнездилова повлиял обещанный губернатором пост председателя совета директоров Восточного порта. Кстати, в своем выступлении на "инаугурации" Дарькин подтвердил информацию о том, что бывшего мэра Находки ждет высокая должность в одном из самых крупных предприятий Приморья. Поэтому ничего удивительного, что сам Виктор Гнездилов голосовал за Колядина и теперь готов оказать ему всяческую помощь.

Впрочем, Виктор Гнездилов признает, что в свое время ему было легче начинать работу в качестве первого в городе лица. Поскольку до этого он три года был первым заместителем председателя горисполкома, занимался жилищно-коммунальным хозяйством, строительством, вопросами охраны природы. Затем стал председателем горисполкома, но и тогда, по чистосердечному его признанию, "первые два года кувыркался". За время его нахождения у власти были введены в строй городская канализация, замороженная на 20 лет, роддом, два хлебозавода, новый молокозавод, мясокомбинат, которые до него также были долгостроями. Была также сдана телефонная станция на 10 тыс. номеров, морвокзал, много жилья. Ему удалось договориться даже о строительстве ТЭЦ в Находке, проект и деньги для которой позже передали в Уссурийск. Вообще, столь "долгоиграющий" мэр - сегодня в России явление уникальное, впрочем, как и город, который он возглавлял.

С кем и чем остается Колядин

Сменит ли аппарат Колядин или посчитает нужным оставить часть управленцев? Частично ответ на этот вопрос получен. По крайней мере, вице-мэром Колядина уже названы генеральный директор компании "Пилигрим" и глава ливадийской администрации. Главный соперник Колядина на выборах - директор Жилкомхоза Надежда МЫЛОВА - подала Гнездилову заявление об уходе. Виктор Гнездилов ее отставки не принял и, как сообщил журналистам, договорился с новым мэром о том, что она останется в прежней должности. Судя по ситуации в рыбном порту, профессионализм бывший руководитель порта ценит, а Мылова, по единодушному признанию, - профессионал. Впрочем, будущее покажет.

Что касается финансовой ситуации, то три года назад общий долг Находки составлял более 1 млрд руб. Сегодня осталось около 70 млн. В свое время в Находке за долги было арестовано 300 объектов. Как считает Гнездилов, город давно бы рассчитался с долгами, если бы продавал эти объекты самостоятельно. Поскольку Российский фонд федерального имущества (РФФИ) при их продаже значительно занижал цены. Те объекты, которые были возвращены городу, администрация Находки смогла продать в полтора-два раза дороже. Возможно, новому мэру удастся договориться и с РФФИ.

Собственные доходы Находки на новый 2005 год - 553 млн руб. Этого хватит лишь на то, чтобы "закрыть" зарплату бюджетникам и отчасти - на текущее содержание муниципальных объектов. Остальное - субсидии, субвенции и исполнение госполномочий. Всего бюджет Находки на предстоящий год - 1 200 777 тыс. руб. Остается надеяться, что свое обещание помогать городу в большем объеме, чем это было до сих пор, выполнит губернатор.