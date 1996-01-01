Депутаты умерят свои аппетиты

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации готовы на 10% сократить государственные затраты на содержание обеих палат. Соответствующий закон группа парламентариев внесла еще 3 февраля, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель думского комитета по регламенту Олег КОВАЛЕВ.

По его словам, половину затрат на содержание Госдумы составляет фонд оплаты труда депутатов и их помощников, еще 30% -коммунальные платежи, затраты на транспорт, связь, а также оплату гостиниц. Как сообщил Ковалев, в прошлом году на оплату коммунальных платежей было потрачено 214 млн руб., транспорт - 497 млн руб., связь - 107 млн руб. и оплату гостиниц - 144 млн рублей. Именно вторую составляющую готовы сократить инициаторы поправок в закон.

Однако, по мнению Ковалева, поправки не должны ущемлять возможности для работы депутатов. В частности, глава комитета высказался за сохранение за своими коллегами права пользования VIP-залами в аэропортах и на вокзалах.

По данным Олега Ковалева, в 2004 г. только 5 депутатов потратили на транспортные расходы в ходе поездок в свои регионы по 1 млн руб. каждый. Транспортное обслуживание депутата в Москве обходится в среднем в 18-30 тыс. руб. ежемесячно. Эти расходы предложено монетизировать, поскольку немало народных избранников пользуются собственными автомобилями.

Как рассказал Ковалев, зарплата депутата сейчас - менее 18 тыс. руб., однако с учетом денежных поощрений и надбавок "на круг выходит 48 тыс. в месяц". Что касается льгот, например лечения в санаториях, то парламентарии намерены ждать соответствующего закона, который ограничивает социальные гарантии членов правительства.