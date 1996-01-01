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За границей нам помогут
В нашей стране множество профессиональных праздников. Уж, кажется, практически все обзавелись законным поводом для веселого застолья. Ан нет! Всего три года назад восторжествовала историческая справедливость, и в год празднования МИДом России 200-летнего юбилея Президент РФ своим указом повелел отмечать 10 февраля День дипломатического работника.
Для начала немного истории. Первое внешнеполитическое ведомство России называлось Посольский приказ, а самое раннее его упоминание датировано 10 февраля 1549 года. С его созданием дипломатическая служба была выделена в специальную сферу государственного управления и получила особый статус. В годы правления Петра I, когда Россия утвердилась в качестве великой европейской державы, в ведущих государствах была создана сеть постоянных дипломатических представительств. Затем Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. Привычное нашему уху название - Министерство иностранных дел - ввел в обращение император Александр I в 1802 г., а первым министром иностранных дел был граф ВОРОНЦОВ. После революции МИД несколько раз переименовывали, и только в марте 1946 г. вернули историческое название.
У Приморья есть все основания праздновать День дипломата: в крае открыты консульства 15 стран и скоро появятся еще два. А представительство МИД России в Приморье существует 73 года. Профессиональный праздник стал для "ЗР" поводом поговорить об этой романтичной и по-прежнему притягательной профессии, а также познакомить читателей с и. о. главы представительства МИД России во Владивостоке Андреем БРОВАРЦОМ.
- Андрей Петрович, каковы итоги 2004 года для представительства МИД во Владивостоке? Можно ли по ним судить о возросшей международной активности приморского бизнеса? Сколько виз (или приглашений) выдано иностранным гражданам? Может быть, наблюдалась ярко выраженная активность одной из стран?
- По действующим законам наше представительство оформляет приглашения только для иностранцев, приглашавшихся федеральными органами власти Приморья, а основная нагрузка по оформлению приглашений по просьбам организаций и частных лиц легла на плечи Паспортно-визового управления УВД Приморского края.
Визы мы выдаем исключительно сотрудникам консульских учреждений, расположенных в крае, членам их семей и гостям. Поэтому наша статистика не отображает реальную обстановку в области въезда иностранных граждан. Но мы можем говорить о возросшей активности приморского и иностранного бизнеса, так как в круг наших обязанностей входит анализ политической и экономической ситуации в регионе.
В 2004 г. политические и экономические связи Приморья с зарубежными государствами активно развивались. Качественное развитие получили контакты с КНР, КНДР и Республикой Корея, отчетливо наметились перспективы развития отношений с Японией, стабильно развиваются связи с Вьетнамом, Индией, США, Австралией, Таиландом...
- Кроме защиты интересов государства на дипломатов возложена защита российских граждан за рубежом. С какими проблемами они обращаются?
- Как правило, к нам идут с самыми разными проблемами. Тут, я считаю, наша работа сродни работе врача и даже священника. Часто люди приходят с бедой, и приходится выслушивать их, вникать в проблемы, пропуская чужую боль через себя.
В прошлом году в представительство поступили данные о смерти за границей 10 граждан России: 6 случаев - в Южной Корее, 2 - в КНР и по одному - в Японии и Чехии. В результате совместной работы с консульствами РФ за рубежом их останки были идентифицированы, кремированы и привезены на родину.
Имели место факты ареста наших моряков китайскими портовыми властями за совершение преступлений на территории КНР либо на борту судов, осуществляющих рейсы под флагами иностранных государств. К нам обратились родственники арестованных с просьбой предоставить сведения об обстоятельствах ареста и выяснить возможность возвращения их на родину после суда.
К сожалению, Россия до сих пор не ратифицировала российско-китайский договор о передаче осужденных, подписанный еще 2 декабря 2002 г. Он устанавливает, что осужденный, его близкие родственники, а также законный представитель могут обратиться в Министерство юстиции КНР или Генпрокуратуру РФ с просьбой о передаче для отбывания наказания в России. Так что пока российские граждане, осужденные китайским судом за совершение преступлений, будут отбывать наказание на территории КНР.
Были обращения с вопросом о гражданской принадлежности ребенка: его мать - гражданка РФ, а отец - иностранец. Отмечу, что ребенок получает российское гражданство по обоюдному согласию родителей либо если он родился на территории нашей страны.
- Представительство МИД во Владивостоке принимало участие в судьбе Александра КАШИНА, которого в октябре 1998 г. покалечил в автокатастрофе американский дипломат. Какие новости по этому делу?
- Дело Кашина ведет американский адвокат. Суть заключенного Александром контракта не позволяет ему комментировать дело и делать заявления без консультации со своим представителем. К настоящему времени известно, что нанятые адвокатом частные детективы нашли бывшего американского консула Дугласа КЕНТА, и после многократных отсрочек состоялось судебное заседание по иску Кашина к Государственному департаменту США. Судебные органы США отклонили иск. Пока попытки привлечь Кента к ответственности не привели к успеху. В защиту российского гражданина выступила Государственная дума России. МИД РФ направил ноту в Государственный департамент США с требованием о восстановлении справедливости. Неоднократно в защиту Александра Кашина выступала российская общественность, но до настоящего времени позиция американской стороны не изменилась. Наша тоже. Дело, видимо, еще не окончено.
ДосьеАндрей Броварец родился и вырос во Владивостоке. Здесь живут его родители, дочь и внучка. На дипломатической службе уже 12 лет. До этого примерно столько же был моряком, поскольку окончил судоводительский факультет ДВВИМУ. Затем продолжил образование в Москве по международному профилю. В 1996 г. работал советником в представительстве МИД в Находке, потом - во Владивостоке. С 1999 г. - три года в Генконсульстве России в Нью-Йорке. С 2001 г. - в посольстве России в Туркменистане.
- Отличается ли консульская работа в государстве бывшего СССР от работы в других странах?
- Да, отличается. Хотя есть и сходство. Везде приходится работать с соотечественниками.
В Нью-Йорке например, - очень большая диаспора. И в декабре у нас обычно большие очереди за справками "о наличии в живых". Дело в том, что многие уехавшие получают там российскую пенсию, правда, раз в квартал. И перед началом очередного года надо отправлять в службы социального обеспечения справки, что человек жив.
В общем-то, у консульства много нотариальной работы: кому-то нужно выдать свидетельство о рождении, кому-то - о смерти, кому-то - доверенность на получение пенсии родными или знакомыми в России, чтобы они присматривали за могилами близких...
Мне было очень интересно поработать в Ашхабаде. Там совсем другие соотечественники. Если первые сами уехали за границу, вторые - оказались там по воле случая: были в советское время направлены на работу, по комсомольской путевке и т.п. Сейчас они хотят восстановить российское гражданство, а многие - вернуться в Россию, и им нужна помощь с работой, пропиской, жильем, хотя бы на первое время... И приходилось им помогать. Там есть достаточно квалифицированные кадры, которые с удовольствием переехали бы в Россию. Мы старались дать им информацию о местах, где есть работа и жильем обеспечивают. Думаю, на Дальнем Востоке стоит подумать о привлечении, прежде всего, своих соотечественников, а не наших заграничных соседей.
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