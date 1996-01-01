Сколько стоит стать столицей

Законопроект о статусе Владивостока - административного центра Приморского края будет рассмотрен в марте.

На заседании комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края принято решение о том, что законопроект "О статусе города Владивостока - административного центра Приморского края" во втором чтении будет рассмотрен на мартовском заседании ЗС.

Депутаты приняли решение о том, как будут компенсироваться затраты города Владивостока по выполнению функций административного центра. Речь идет о расходах на проведение краевых и федеральных мероприятий, охрану памятников, содержание, строительство дорог и других функций столицы Приморья, которые в данный момент город фактически оплачивает из муниципального бюджета.

Как объяснил депутат и руководитель рабочей группы по разработке законопроекта о статусе Владивостока Юрий ПРИВАЛОВ, депутаты предлагают размер субвенций предусматривать в краевом бюджете. Причем он, по мнению народных избранников, не должен превышать 10% от суммы текущих расходов минимального бюджета города. Размер субвенций планируется определять ежегодно при утверждении краевого бюджета, исходя из расчетов городской администрации. Расчеты должны быть предоставлены в срок до 15 июля текущего года. Законопроект "О статусе города Владивостока - административного центра Приморского края" во втором чтении будет рассмотрен на очередном заседании Законодательного собрания 2 марта.