Политический цирк

6 февраля в Кировском районе состоялись повторные выборы главы районной администрации. После первого тура, состоявшегося 23 января, во второй прошли глава района Валентина МУХАМЕДИЕВА и директор детско-юношеской спортивной школы "Патриот" Юрий ИВАШКО. Он и победил с отрывом в 595 голосов. О том, до какой нелепости доходили действия кандидатов в борьбе за власть, "ЗР" узнал из рассказов очевидцев, а также из документов, оказавшихся в распоряжении редакции.

В дни зимних каникул Владивостокский цирк организовал выезд воспитанников детских домов из сел Ольховка и Преображенка Кировского района на цирковое представление. Кроме них во Владивосток должны были поехать дети из малоимущих семей с. Комаровка. Акция проводилась под эгидой Приморского отделения Российского детского фонда и в рамках краевой программы "Теплый дом", действующей уже 10 лет.

Кировский район не самый удаленный от столицы Приморья. Но при нынешней нищете для многих сельчан поездка во Владивосток - несбыточная мечта. Не говоря уже о походе в театр или цирк. Билеты нынче ой как дороги! И когда появляется возможность выезда в город сельской ребятне, местным властям надо бы радоваться, потому что для районной казны такие презенты не по карману. Но тут выяснилось, что один из кандидатов на должность главы района Андрей СМИРНОВ - приятель директора цирка. И на этом основании госпожа Мухамедиева усмотрела в действиях Владивостокского цирка предвыборную агитацию и приписала организацию детского культпохода своему сопернику по предвыборной гонке!

Далее возмущенная наглым "подкупом" населения кандидат Мухамедиева письменно попросила избирательную комиссию муниципального образования Кировский район срочно принять "меры по прекращению злоупотребления данным кандидатом правом на проведение предвыборной агитации". Хотя сама госпожа Мухамедиева за четыре года правления ничего подобного для детей своего района не сделала.

Затем в разоблачительную борьбу вступила начальник отдела народного образования Галина ХВАН. В письме начальнику Кировского РОВД полковнику СОБОЛЕВУ она пишет, что "данная поездка не согласована ни со школой, ни с РОНО, ни с ГИБДД Кировского РОВД, она организована с нарушением правил перевозки детей. Личность водителя и автобус неизвестны".

На самом деле о поездке были заранее предупреждены и учителя Комаровской средней школы, и родители. Есть их объяснительные. Вместе с 20 детьми во Владивосток поехали помощник школьного повара Татьяна НИЦЕНКО и школьная уборщица Надежда ЛИТВИНОВА. По возвращении женщины написали в избирательную комиссию объяснительные, где выражали благодарность за поездку в цирк и сообщали, что никакой предвыборной агитации меж ними не проводилось. Это, во-первых.

Во-вторых, отапливаемый автобус и двух водителей предоставил ЧП Токарев. На автобусе были установлены специальные предупреждающие знаки. Тем не менее, кировские "гаишники" транспорт проверили, нарушений не нашли и отпустили с миром. Имеется даже акт осмотра.

Слава богу, главный районный милиционер оказался мудрее начальника РОНО.

Кстати, сам Андрей Смирнов, обвиняемый в подкупе народных масс, от участия в организации скандальной поездки в цирк отрекся в письменном виде.

Главное, поездка в цирк детей села Комаровка состоялась, несмотря на препоны со стороны главы районы.

И хотя мы молчали об этой истории, ожидая окончания выборов, уже тогда нам было очевидно: с такими методами исход один - проигрыш.

пос. Кировский - Владивосток