Уссурийской власти дали "Золотой Меркурий"

Администрация муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район стала победителем регионального конкурса Национальной премии "Золотой Меркурий". Специальный диплом главе МО Сергею РУДИЦЕ вручил председатель Приморской торгово-промышленной палаты Владимир БРЕЖНЕВ.

Конкурс, проводимый с 2002 года по инициативе Торгово-промышленной палаты России, призван содействовать российскому бизнесу и поощрять наиболее достойные и динамично развивающихся предприятия.

Проводится "Меркурий" в два этапа: на региональном, отраслевом уровнях и федеральном уровнях. Кроме того, начиная с прошлого года Палатой был учрежден ряд специальных номинаций, призванных поощрить не только бизнес, но и органы исполнительной власти, внесшие достойный вклад в развитие российской экономики. Именно это и позволило принять участие в конкурсе муниципальному образованию г. Уссурийск и Уссурийский район.

Как сообщила пресс-служба МО, из выставленных на конкурс номинаций управлением экономики администрации были подготовлены документы для участия в специальной номинации "Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства". В последнее время развитию предпринимательства в муниципальном образовании уделяется особое внимание, тем приятнее оценка заслуг уссурийской власти в поддержке и продвижении бизнеса.