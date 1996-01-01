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ДВГУ - территория сближения
Под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константина ПУЛИКОВСКОГО создан Дальневосточный центр российско-корейского сотрудничества с местонахождением во Владивостоке и представительством в Хабаровске. Центр открыт на базе Дальневосточного государственного университета.
Как сообщил на брифинге ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ, созданный центр будет развивать взаимоотношения с Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой, осуществляя анализ экономического, научно-технического, инвестиционного потенциала Дальневосточного федерального округа и двух государств Корейского полуострова, разрабатывать перспективные проекты многостороннего сотрудничества. Директором центра назначен научный руководитель Высшего колледжа корееведения Владимир ВЕРХОЛЯК.
Закономерно, что именно ДВГУ станет площадкой укрепления трехстороннего сотрудничества: российского Дальнего Востока и двух Корей. Опыт, знания и авторитет ДВГУ, подчеркнул Владимир Курилов, являются основой для развития центра. Здесь успешно развиваются контакты с образовательными учреждениями Республики Корея, бизнес-элитой. Дальневосточный государственный университет первым в России восстановил научно-образовательные связи с Пхеньяном, утраченные в начале 90-х годов прошлого века. Именно здесь 21 октября 2004 г. впервые за годы разделения двух Корей встретились два ректора - Сеульского национального университета и университета им. Ким Ир Сена и подписали соглашение о сотрудничестве.
Создание центра - итог планомерной работы старейшего российского вуза Дальнего Востока по созданию предпосылок к сближению двух корейских государств и старт для новых позитивных российско-корейских проектов.
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