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Ишаевские слушания
Давно уже губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ не был так откровенен перед журналистами. На пресс-конференции после возвращения из поездки в Японию он рассуждал трезво и жестко о ситуации с монетизацией, японской позиции по Курильским островам и демаркации российско-китайской границы на восточном участке.
Настрой губернатора вполне понятен: неспокойно ни дома, ни у соседей. В Приамурье народ крайне недоволен отменой льгот, а японское общество безапелляционно требует восстановления "исторической справедливости" в смысле безвозмездной передачи четырех островов.
"Стоимость проезда откровенно завышена"
Слухи о том, что между "Белым домом" и мэрией Хабаровска образовалась трещина, поползли по городу с конца прошлого года. Для края, отличающегося давно отстроенной вертикалью власти, это выглядело странно, тем более что губернатор активно поддерживал Александра СОКОЛОВА на выборах мэра краевой столицы, положительно отзывался о его деловых качествах. Впрочем, на пресс-конференции Виктор Ишаев ничего не сказал по этому поводу. Более того, он попросил журналистов не разжигать конфликтов между лицами, группами населения, автотранспортниками и пассажирами. Но в вопросах, по которым между краевой и городской властями возникли разногласия, был конкретен.
- Стоимость проезда в городском общественном транспорте Хабаровска откровенно завышена, - заявил он. - Мы провели предварительную проверку и выяснили, что фактическая себестоимость проезда на муниципальном транспорте составляет немногим больше 5 руб., а в коммерческом - 4 руб. При действующих с начала января ценах на проезд рентабельность автопредприятий составляет от 180 до 250%.
- Когда мы предложили представить нам обоснование повышения цены на билеты, - продолжил губернатор, - то увидели полный бардак с документами. По нашим расчетам, себестоимость одной поездки с учетом необходимого для развития предприятий уровня рентабельности, составит немногим более 6 руб. При этом стоимость перевозки льготников в месяц (расчет на 50 поездок) составит 314 руб., а не 700-800 руб., как заявляется сегодня. А оптимальная цена на проезд в общественном транспорте равняется 7-8 руб. за одну поездку.
Это, по словам В. Ишаева, пока предварительные данные. Он подписал распоряжение о проведении комплексной проверки автотранспортных предприятий в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В состав комиссии включены представители практически всех контролирующих и проверяющих инстанций. Губернатор не исключил, что кроме нормализации цены проезда, стоимости льготного проездного билета, по материалам проверки могут быть инициированы серьезные дела. Он не уточнил, какие, но можно догадаться, что они будут касаться фальсификации сведений, халатности и прочих очень неприятных моментов, носить не только административный, но и уголовный характер.
Решение вопроса со стоимостью проезда вообще и льготного в частности важно не только для пассажиров, но сегодня в большей мере необходимо для автоперевозчиков. Наложенный губернатором до конца полугодия мораторий на монетизацию проезда на пассажирском транспорте не устраивает ни производственников, ни власть. Это - полумера, тайм-аут для решения вопроса в принципе.
- Фрадков нам прислал телеграмму, - сыронизировал В. Ишаев, - мол, получите 50 руб. на региональных льготников и ни в чем себе не отказывайте. Мы, наверное, пошлем ему эти деньги обратно - пускай себе ни в чем не отказывает. Как только мы определим точную, обоснованную цену проезда в крае, мы будем ставить конкретные вопросы перед всеми сторонами, от правительства страны до автоперевозчиков, кто сколько платит и получает.
- Мы можем даже создать свою, краевую автотранспортную автобусную компанию, - продолжил губернатор, - которая будет возить льготников по реальным расценкам. Возможности для этого у нас есть. Только хабаровским автопредприятиям переданы в аренду 55 новых корейских автобусов, закупленных на средства краевого бюджета. Всего ж мы купили 100 таких автобусов. Их же можно и вернуть. А опыт прямого и эффективного управления у нас есть.
Оценивая в целом закон № 122, В. Ишаев подчеркнул, что в принципе монетизация льгот - правильное направление. Однако в нищем государстве провести реформы невозможно, особенно в самом бедном секторе.
- Сегодня средний размер пенсий составляет 2100 руб., а официальный прожиточный минимум, установленный в Хабаровском крае, - 3600 руб., - сравнил губернатор и подытожил. - Пока пенсии не достигнут величины 5-6 тысяч рублей, монетизация будет буксовать.
Создан опасный политический прецедент
Токийская конференция "За новые российско-японские отношения", в которой на прошлой неделе принял участие Виктор Ишаев, вылилась в безапелляционные требования японской общественности вернуть Стране восходящего солнца четыре Курильских острова в рамках "исторической справедливости" по-хорошему.
- Еще год назад, - подчеркнул губернатор, - японская позиция была куда более мягкой. Речь шла о развитии сан-францисских договоренностей между СССР и Японией о возможной передаче двух островов. Однако завершение демаркации границы между Россией и Китаем на восточном участке и отходе КНР по ее результатам острова Тарабаров и части Большого Уссурийского острова в корне изменили ситуацию.
- Экономически мы ничего не потеряли, - заявил В. Ишаев. - Однако создан опасный политический прецедент. Моя позиция по вопросу отношений между Россией и Японией заключается в том, чтобы выделить территориальный спор в отдельную тему, экономическое сотрудничество - в другую. И первый вопрос не решать без учета второго.
С точки зрения экономического сотрудничества визит В. Ишаева в Японию более чем удался. Губернатор провел в международном клубе журналистов в Токио двухчасовую презентацию Хабаровского края, встретился с рядом влиятельных японских политиков и финансистов. В ходе этих встреч родилась совместная идея сделать Хабаровский край модельным для сотрудничества между Японией и регионами России.
В рамках этого сотрудничества возможны создание совместных предприятий в ключевых отраслях бизнеса, японские инвестиции в ряд секторов экономики края. В частности, речь идет об участии японского капитала не только в трансконтинентальных проектах, таких как сооружение нефтепровода Сибирь - Дальний Восток, но и в местных, - строительстве транспортной инфраструктуры, в частности, тихоокеанских портов, заготовке и глубокой переработке леса, в машиностроительном производстве, горнорудной промышленности. Почва для этого, по мнению губернатора, есть.
- Японский капитал, - сказал В. Ишаев, - специфический. - Он может обставлять решение вопросов политическими проблемами, долго изучать тему. Однако там, где ему нужно, он приходит и берет. Делает это быстро и серьезно. Хабаровский край, с этой точки зрения, интересен для Японии.
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