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Хабаровский край в сенате будет лоббировать питерский философ
На внеочередном заседании краевой думы (30.01.2005 года) депутаты проголосовали за предложение губернатора Виктора ИШАЕВА о назначении декана факультета философии Санкт-Петербургского госуниверситета, заведующего кафедрой философии культуры и культурологии Юрия СОЛОНИНА представителем хабаровского краевого парламента в Совете Федерации (13 - "за", 4 - "против", 2 - "воздержались").
Ранее эту должность занимал Андрей ЧИРКИН, в декабре 2003 года прошедший по партийным спискам "Единой России" в Госдуму РФ и покинувший этот пост. Место сенатора оставалось вакантным больше года. Губернатор находился в поисках нужного человека по открытию министерских дверей и, видимо, ждал своего переизбрания. Во второй половине декабря срок его полномочий был продлен, и в последних числах января 2005 года он представил на рассмотрение в краевую думу кандидатуру нового сенатора.
ДосьеЮрий Солонин - русский, родился 05.06.1941 года в г. Тбилиси. В 1966 окончил философский факультет Ленинградского университета. Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ. С 1989 года декан и зав. кафедрой философского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, научный руководитель Бориса ГРЫЗЛОВА. В 2001 году баллотировался на выборах в Госдуму по 209 избирательному округу г. Санкт-Петербурга, не прошел. В сентябре 2002 года вступил в партию "Единая Россия" и в том же году был утвержден генеральным советом на должность секретаря санкт-петербургского политсовета партии. В 2003 году занял пост советника по идеологическим и политическим вопросам председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова.
Обсуждение кандидатуры Юрия Солонина на заседании краевой думы прошло достаточно оживленно. Раздавались отдельные реплики депутатов о том, что неужели в крае нет достойных кандидатов, которые смогли бы отстаивать интересы региона в Москве. Им в противовес звучали слова по поводу того, что Хабаровскому краю нужен в центре профессиональный лоббист, вхожий во властные структуры, а не очередной "ходок с протянутой рукой" до порога высших начальников страны. А незадолго до процедуры голосования была произнесена фраза о доверии характерная для времен недавней советской истории. Кандидатуру Юрия Солонина представил губернатор, следовательно, если депутаты доверяют Виктору Ишаеву, то сделанный им выбор - правильный выбор. Тем более что изначально ее предложил председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ, поддержал спикер Госдумы Борис Грызлов, а завизировал, мол, сам Владимир ПУТИН. Спор здесь, как видим, неуместен.
Только анализ всего произошедшего за последний месяц в регионе наводит на мысль, что действия Виктора Ишаева будут оправданы в единственном случае, если состоявшееся назначение "особы, приближенной власть предержащим", поможет региональному правительству для начала справиться с тяжелой финансовой ситуацией, которая сложилась в настоящий момент в крае и принесет свои дивиденды в виде федеральной денежной помощи на покрытие большей части прогнозируемого на 2005 год более чем трех миллиардного краевого бюджетного дефицита.
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