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Полпреды стали кадровиками
Вот так, господа и бывшие товарищи. Листы календаря совсем бесшумно перелистнуты на 2005 год, а на дворе совершенно новая политическая погода. Институт полпредства, даже не прописанный в Конституции как легитимная ветвь российской власти, стал основным инструментом власти в округе. Прошу понять правильно: решение вопросов жизнедеятельности и экономики по-прежнему на правительствах и администрациях субъектов федерации, но кадровый вопрос - в руках полпредов, на Дальнем Востоке - в руках Константина ПУЛИКОВСКОГО.
В Указе Президента РФ, подписанного накануне Нового года, говорится, что полпреды представляют президенту не менее двух кандидатур на должность высшего должностного лица не более чем за 90 дней до истечения срока его официальных полномочий.
- А этот срок, - подчеркнул на селекторной пресс-конференции из Хабаровска К. Пуликовский, - может наступить и через несколько лет, и уже завтра.
Так что, несмотря на то, например, что губернаторы Хабаровского края и Камчатки были только что избраны на новый четырехлетний срок, их дальнейшая судьба - уже во многом в руках полпреда. Хотя поле для политического маневра все равно остается. Это продемонстрировал гениальный политический кульбит приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА, который напрямую, через голову полпреда, обратился к президенту с заявлением о досрочном сложении полномочий и просьбой о доверии. Чем была подкреплена эта просьба, осталось за кулисами дворцовой политики. Факт в том, что президент не захотел выпечь комом первый блин нового порядка выдвижения и утверждения губернаторов. Никто не запрещает и другим губернаторам напрямую обращаться к президенту или в его администрацию, но, согласитесь, поле для интриг расширилось значительно.
А общественность тем временем уже смекнула, что за ярлыком стоит пораньше идти к полпреду. И если в отношении кандидатур на должность главы ЕАО уже все более-менее утряслось, то подковерная борьба за кресло губернатора Амурской области только входит в градус. 8 января К. Пуликовский намерен целый день пробыть в Благовещенске и встретиться со всеми, кто ему сможет хоть что-то сказать по поводу кандидатов. Однако уже сегодня письменный стол полномочного представителя завален обращениями от политических партий, общественных организаций, СМИ, граждан.
Как все-таки сметлив наш народ и как чувствует ветер перемен! Теперь не надо тратиться на выборную борьбу, доказывать что-то публично, иметь возможность загреметь под суд за клевету. Вали, что хочешь на противника, "пиарь" своего, не стесняйся... в письмах полпреду.
Сумеют ли полпреды и, в частности наш, дальневосточный, подняться над своими амбициями, личными симпатиями и антипатиями, отделить зерна от плевел? Ведь только сейчас на них свалилась настоящая, большая ответственность, и от их выбора может зависеть жизнь миллионов людей. Правда, как показал ход Дарькина, не всегда.
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