Пора идти в школу. Публичной политики

На прошлой неделе во Владивостоке начала свою работу Школа публичной политики (ШПП), 33-я по счету в России.

Подобные школы являются образовательно-просветительским проектом региональной общественной организации "Открытая Россия". Приоритетная задача-формирование нового класса молодых общественно-политических лидеров.

Времени на занятия в школе у слушателей уйдет немного - за первые полгода обучения их ожидают 5 семинаров, однако знания, полученные на семинарах, будут вполне конкретными и наверняка помогут в работе или, на худой конец, прояснят иные общественно-политические и экономические события в России.

На открытии директор образовательно-просветительских программ "Открытой России" Александр ОСОВЦЕВ подчеркнул: "Политика, в смысле борьбы за власть, не входит в сферу деятельности школ". Слушателями владивостокской школы стали более 40 человек, среди которых политики, бизнесмены и представители СМИ.